Умер первый советский каскадер Александр Массарский

Умер легендарный советский каскадер Александр Массарский Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге умер легендарный каскадер, звезда фильма "Белое солнце пустыни" Александр Массарский. Знаменитый актер умер на 93-м году жизни в пятницу, 18 декабря 2020 года. По предварительным данным, причиной смерти могли стать осложнения из-за коронавируса. О смерти сообщил "Союз кинематографистов Российской Федерации".

- 18 декабря на 93 году ушел из жизни легендарный каскадер, актер, изобретатель Александр Самойлович Массарский. Он по праву считается одним из основоположников отечественной школы каскадеров. В 1949 году Александр Самойлович в числе ленинградских самбистов был приглашен на съемки фильма "Звезда" по повести Казакевича для участия в рукопашных схватках. Съемки в этом фильме на долгие годы определили его жизнь, - рассказали в "Союзе".

Сам каскадер до последнего общался со своими друзьями и подписчиками на своей странице в социальной сети, писал скорбные слова в связи со смертями Льва Щеглова и Валентина Гафта. 16 декабря Массарский рассказал о том, что болеет.

- Лежу с ковидом, - написал он.

Спустя два дня артиста не стало.

Александр Массарский создал на "Ленфильме" отряд каскадеров, которые работали в кино по всей стране. Артист работал над множеством картин, любимых зрителем: "Белое солнце пустыни", "Мертвый сезон", "Король Лир", "Транссибирский экспресс", "Человек-амфибия", "Тревожное воскресенье" и множество других.

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