В СПбГУПТД вручили премии Правительства РФ в области науки и техники. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Сегодня в Круглом зале Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна состоялось знаковое событие для Северной столицы - торжественная церемония вручения премий Правительства Российской Федерации 2020 года в области науки и техники лауреатам из Петербурга. Распоряжение о присуждении премий подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В числе почетных гостей на церемонии присутствовали заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Пётр Кучеренко, председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов и председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В приветственной речи заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Пётр Кучеренко отметил, что текущий год уникален не только теми сложностями, с которыми столкнулась вся наша страна, высшая школа, наука, но и тем, что в этом году исполняется своеобразный юбилей - 25 лет с того момента, как в 1995 году была вручена первая премия Правительства в области науки и техники.

- Те выдающиеся достижения, которое были вознаграждены за минувшую четверть века, позволили нашей стране находиться на передовых позициях в мире в качестве лидера научно-технического прогресса, - добавил Петр Кучеренко.

От своего лица и от лица губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова лауреатов поздравил председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов:

- Эта награда, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, является свидетельством Вашего высокопрофессионального труда и значимого вклада, который Вы внесли в развитие научного потенциала Российской Федерации и Санкт-Петербурга как крупнейшего научно-образовательного центра Российской Федерации.

С поздравительной речью к лауреатам обратился председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов:

- То, что среди коллективов премий присутствуют петербуржцы, - не может не наполнять наши сердца гордостью. Возможность увидеть и поздравить Вас - большое благо и большое дело и для города, и для страны.

Ежегодно премии Правительства РФ в области науки и техники присуждаются за выдающиеся заслуги научных коллективов, которые в течение многих лет трудились над уникальными исследованиями и разработками, продолжая традиции предшественников и приближая время новых открытий и технологий. В числе лауреатов премии 2020 года присутствуют три научных коллектива из Санкт-Петербурга.

Коллектив Университета промышленных технологий и дизайна в лице научного руководителя Виктории Вагнер включает пять лауреатов премии Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых. Разработка, представленная учеными, существенно снижает конечную себестоимость продукта, в первую очередь, за счет того, что позволяет минимизировать затраты на тестовые испытания материалов, которые традиционно проводились раньше. Теперь отечественные производители будут иметь возможность прогнозировать свойства материалов на их виртуальной модели в заданных эксплуатационных условиях без проведения тестов. Данную разработку также можно применять в авиастроении и на предприятиях оборонного комплекса.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

За разработку ядерной реакторной установки для АПЛ 4 поколения «Ясень», реализацию комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и научно-техническое обоснование решений по обеспечению безопасности, надежности и скрытности в 2020 году премия Правительства РФ в области науки и техники присуждена заместителю начальника отдела Крыловского государственного научного центра Владимиру Григорьеву и старшему научному сотруднику Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» Борису Константинову. Разработка данной установки является принципиально новой, в ней значительно повышена надёжность, значительно увеличена мощность и снижена шумность.

Ведущий инженер и начальник управления АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» Евгений Нестеров и Сергей Смирнов стали обладателями премии Правительства РФ в области науки и техники за разработку и создание конструктивно-технологических решений и модели управления строительством уникального высотного объекта. Разработка внесла значительный вклад в строительство нового символа северной столицы России, одного из лучших небоскрёбов мира – башни «Лахта центра». Построенный в конце 2018 года небоскреб «Лахта Центр» высотой 462 метра, расположенный в Санкт-Петербурге на берегу Балтийского моря, является самым высоким зданием в Европе и самым высоким в мире северным небоскребом.

Церемония вручения премии Правительства РФ в области науки и техники символично прошла именно в стенах Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна: ученые вуза стали лауреатами премии, внеся существенный вклад в конкурентоспособность российской науки, а сам вуз традиционно становится организатором значимых городских событий в сфере образования, культуры и науки.