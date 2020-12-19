«Все хорошо, сможем»: Блогер AcademeG протестировал первый российский электромобиль, созданный петербургским Политехом и предложил прокатиться на нем президенту страны

Блогер AcademeG протестировал созданный в Петербурге электромобиль. Фото: кадр с видео youtube.com/AcademeG

Известный петербургский автоблогер AcademeG, в миру Константин Заруцкий, имеющий более 4,5 миллионов подписчиков только на канале в YouTUBE протестировал первый российский электромобиль, созданный Санкт Петербургским государственным политехническим университетом им. Петра Великого. После обкатки «Камы-1», как называется прототип, блогер пришел на радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM и рассказал о своих впечатлениях.

- Электромобиль живой, он существует. Я трогал ее и ездил на ней, но пока это прототип. Пока у нее нет даже технологической цепочки для серийного выпуска. Машина полностью разработана и собрана в Политехе. Причем даже без кувалды и «такой-то матери», - рассказал Заруцкий. - Это полностью цифровая разработка. А индустриальным партнером выступил КамАЗ.

"Кама-1" спроектирована в Политехе. Фото: СПбПУ им. Петра Великого

При этом, по словам блогера, пустить в серию «Каму» без помощи государства не получится. Во-первых надо отменять налоги на владение электромобилей, а потом развивать инфраструктуру и так далее.

- Цена - не единственное, что отталкивает от покупки электромобиля. Даже если машины начнут закупать для каршеринга, весь прокатный парк на электричество пока не переведут. Порог окупаемости проекта - 20 тысяч экземпляров в год. А сейчас в России всего 7900 зарегистрированных электрокаров. Здесь должен быть госзаказ, - отметил блогер.

Пока машина далека от серийной, однако при помощи государства ее могут начать производить уже в 2021 году. Фото: кадр с видео youtube.com/AcademeG

Чтобы проект «взлетел», необходимо поставить задачу на самом высоком уровне.

- Надо провести электроолимпиаду в Новом Уренгое и построить туда шоссе с зарядками. Первым за рулем едет президент, - пошутил Контантин Заруцкий. - Для нашей страны нет невыполнимых задач. Все хорошо, сможем.

Напомним, что по первоначальным прикидкам, серийный электромобиль «Кама-1» должен стоить от 1,2 млн рублей, часть из которых планирует субсидировать государство. На одной зарядке машина сможет проезжать около 200 километров в зависимости от ситуации.