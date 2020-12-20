В Санкт-Петербурге осталось только 27 свободных коек для больных коронавирусом

Число свободных коек вызывает опасения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге почти все койки для больных коронавирусом забиты до предела. Такой вывод следует из еженедельного доклада Смольного, в котором анализируется ситуация с инфекцией. В нем говорится об историческом максимуме для города по числу госпитализаций. В больницу за неделю попали 6 тысяч 139 человек. Власти связывают это с проведенными в городе концертами, в том числе с выступлением рэпера Басты.

- В городе за неделю занято 10 тысяч 504 койки, - говорится в отчете. - Свободных коек - 27.

Число свободных коек на конец недели Фото: отчет Смольного

Из них 2 тысячи 444 койки заняты тяжелыми больными, 7 тысяч 448 коек средне-тяжелыми больными и 612 коек приходится на легкое течение коронавируса.

В графике говорится о недельной наполняемости. Точное число свободных коек на данный момент неизвестно. Из больниц каждый день выписывают больше тысячи человек. "Комсомолка" запросила информацию у комитета здравоохранения города.

Стоит отметить, что неделю ранее в городе оставалось почти 400 свободных коек.