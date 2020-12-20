В Санкт-Петербурге после рекорда по госпитализации вводят дополнительные 474 койки для больных коронавирусом

В Петербурге вводят дополнительные койки для больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вводятся дополнительные койки для больных коронавирусом. О таком решении объявили после доклада Смольного о рекордном числе госпитализированных больных за неделю, из которого следовало, что на утро в городе было всего 27 свободных коек. Однако сейчас в комитете по здравоохранению города пояснили "КП-Петербург", что в отчете были отражены места для взрослых пациентов. В Северной столице всегда остается около 150-200 свободных коек для детей. Также там пояснили, что имеется резерв во временном госпитале на площадке "Ленэкспо".

- Свободными в городе остаются 3,7 процента коек, - пояснили в комитете здравоохранения. - Распространенная информация о 27 свободных койках, оставшихся в городе для коронавирусных больных, отражает количество коек для взрослых пациентов на раннее утро и не учитывает дальнейшей выписки.

В комитете по здравоохранению уточнили, что сейчас вопрос со свободными койками решают благодаря эффективному лечению, которое помогает быстрой выписке больных и "обороту коек".

- Коечная мощность для пациентов с COVID-19 в ближайшее время будет расширяться, - пояснили в комитете. - Во вторник планируется ввести 8-ой павильон «Ленэкспо» (474 койки для больных средней тяжести).

Также планируется дополнительно развернуть койки в учреждениях Минздрава РФ, которые находятся на территории города.