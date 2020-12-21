Расчлененную мумию нашли в подвале дома под Санкт-Петербургом

Расчлененный труп нашли в подвале дома в Гатчине. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной, не подсчитать какой, случай расчлененки произошел в Северной столице. Правда, на этот раз «отличилась» Ленинградская область. В ближайшем пригороде Петербурга, Гатчине, нашли мумию с отрезанными ногами. Тело лежало в подвале жилой пятиэтажки.

- 20 декабря в 16:59 в дежурную часть поступил звонок о том, что в подвале дома 13 по улице Киргетова обнаружены череп и кости человека.

Уже через несколько минут на место прибыли оперативники. При осмотре места ЧП она нашли мумифицированные части тела человека упакованные в разные пакеты. Точнее, мумия сохранилась почти целиком, а вот ноги были кем-то отрезаны и «заботливо» упакованы в пакеты. Тело тоже было обернуто полиэтиленом.

На черепе погибшего эксперты нашли дыру, которая может свидетельствовать о насильственном характере гибели. Определить пол мумии на месте не представилось возможным, так как части тела сильно истлели. Предположительно, смерть человека наступила более года назад. Останки направлены в морг.

Также эксперты изъяли: вырез обоев, соскобы вещества бурого цвета, бутылка, вырезы линолеума, перчатка, резиновый сапог, истлевшие фрагменты рабочего комбинезона, фрагмент пачки сигарет.

Следственным управлением Следкома по Ленинградской области возбуждено дело об убийстве.

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