Город разбитых надежд: Психиатры объяснили серию расчленений людей в Санкт-Петербурге

К гордым званиям Санкт-Петербурга – «город фонтанов», «город белых ночей», «город любви», похоже, в скором времени может прибавить еще одно, уже не такое позитивное и радостное. В социальных сетях Северную столицу уже называют не иначе как «городом расчлененки» и даже Санкт-Расчлененск - настолько много жутких случаев, в которых кого-то разрезают, разрубают или распиливают на части, здесь происходит в последнее время. Что это за новый леденящий душу тренд – разбирались журналисты «Комсомольской правды».

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ СЕРЫЙ ГОРОД?

ТЕМА ДНЯ в Санкт-Расчлененске. Что не так в истории смерти петербургского рэпера Энди Картрайта 00:00 00:00

Вот уже вторые сутки интернет гудит от новостей: в Санкт-Петербурге, в квартире на Невском был найден мертвым известный рэпер Энди Картрайт. И не просто мертвым, а буквально разобранным на кусочки его же собственной женой, Мариной Кохал. Отойдя от шока, журналисты и читатели первым делом вспомнили историка, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, который в 2019 году застрелил и расчленил свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко. Потом – события буквально последних двух недель, когда в образцовой с виду семье муж убил и разрубил топором жену из-за того, то она хотела с ним развестись. И это – только три громких случая, которые произошли в Северной столице сейчас и в недавнем прошлом. Что происходит? Что за «мода на расчленение»? Петербуржцы дружно сошли с ума? Или во всем виноват город – холодный и серый, окутанный туманами и лезущей из каждого угла «достоевщиной»?

Рэпера Энди Картрайта расчленила (а возможно и убила) его собственная жена.Фото: СОЦСЕТИ

- Ни то и ни другое, - уверен доктор медицинских наук, судебно-психиатрический эксперт Михаил Клюшин. – Во-первых, я бы не привязывался к конкретному городу – это в принципе распространенное явление. Во-вторых, нельзя недооценивать так называемый принцип подражательности. Показательный пример: несколько лет назад в США с большим успехом шел сериал «Во все тяжкие». Там была сцена, где главные герои растворяют труп в ванной. Так вот после показа этой серии количество убийств, после которых преступники пытались растворить жертву в кислоте, выросло в разы! Здесь же «тренд» мог запустить как раз Олег Соколов – вы не хуже меня знаете, насколько широко и подробно освещалась в прессе его история. Впрочем, на мой взгляд, этот «тренд» существовал и до Соколова – просто он не так часто попадал на первые полосы газет.

РАСЧЛЕНЕНКА БЫЛА ВСЕГДА

Третий момент, по словам Клюшина, сугубо утилитарный. Избавиться от трупа путем его расчленения банально проще всего – это можно сделать (или, по крайней мере, попытаться), не покидая пределов квартиры. А если вспомнить, что, как правило, на расчлененке ловят мужчин в возрасте «35+», более-менее умеющих работать инструментом – хотя бы на бытовом уровне - все окончательно становится на свои места.

Историк, экс-доцент СПбГУ Олег Соколов расчленил свою аспирантку и любовницу Анастасию Ещенко.Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласен с мнением коллеги и врач-психиатр Артем Гилев.

- Расчлененка была всегда, - констатирует специалист. – И в СССР, и при царе – во все времена люди искали максимально простой и эффективный способ «утилизировать» труп после совершенного преступления. А самым простым им виделся – и до сих пор видится – тот способ, который они сами знают, и которому придается большая огласка, к примеру, в СМИ.

Следовательно, продолжает Гилев, «популярность» расчленения обусловлена его доступностью: практически никаких специальных знаний для этого не нужно (а что нужно – то можно без проблем почерпнуть в интернете), а из инструментов достаточно пилы, топора или хотя бы нескольких больших ножей – то есть, всего того, что гипотетически есть в каждом доме. Ну, а видимость «тренда», который образовался именно сейчас и именно в Санкт-Петербурге, создают газеты и телеканалы, подхватывающие горячую новость.

- Другое дело, что есть личности, которые могут себе это позволить, а есть те, которые не могут, - отмечает эксперт. – То есть, помимо наслышанности должны быть определенные свойства личности. В недавнем случае с рэпером Энди Картрайтом, я думаю, сыграли свою роль еще и обстоятельства – наверняка его жене просто-напросто не хватило сил, чтобы вытащить его из квартиры, погрузить в машину и вывезти куда-нибудь за город.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА

С другой стороны – «темная» атмосфера Санкт-Петербурга действительно способна влиять на людей. Об этом говорит, в частности, экстрасенс Виктория Райдос.

Серость и нехватка солнечного света явно сказываются на психическом состоянии петербуржцев.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Действительно, здесь очень специфическая энергетика, - констатирует Райдос. – Причем я бы не сказала, что она именно темная. Скорее Петербург за счет своей многолетней и насыщенной истории заставляет человека осознавать себя самого в контексте прошлого, настоящего и будущего. Это далеко не все способны выдержать.

По словам Виктории, уместно говорить о тренде скорее не на расчленения, а на психические отклонения и заболевания.

- Среди моих клиентов в последние годы стало в разы больше тех, кто явно испытывает проблемы с психикой, - констатирует Райдос. – Мне говорят: «я слышу голоса», «меня преследуют числа – может, это что-то значит?». А я смотрю и вижу, что это ничего не значит, что это банальное расстройство – причем, как правило, уже достаточно тяжелое.

ТАЙНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Кроме того, продолжает наша собеседница, на количество странных и пугающих выходок – в том числе расчленения трупов – мог повлиять… технический прогресс.

- Сейчас везде установлены камеры, сейчас намного меньше шансов на то, что какое-то преступление удастся сохранить в тайне, - отмечает экстрасенс. – Поэтому сейчас человек мыслит так: раз уж все равно все скроется, нужно идти до конца. Или попытаться как-то прославиться – ведь СМИ берут такие темы с большой охотой.

К слову о психических расстройствах: не стоит забывать, что Санкт-Петербург вот уже третий год подряд лидирует по этому невеселому показателю среди всех городов России.

Санкт-Петербург три года подряд становится лидером среди всех городов России по количеству психических заболеваний.Фото: Артем КИЛЬКИН

- На самом деле это некий феномен, который пока еще нигде не описан и даже не осмыслен, - отмечает Михаил Клюшев. – Ведь, к примеру, в той же Якутии климат куда суровее, работы куда меньше – но при этом и статистика по психическим заболеваниям там не такая пугающая. По моему личному мнению все дело в том, что Санкт-Петербург в отличие от той же Москвы – это условный «город мечты». Если в Москву едут, как правило, работать и зарабатывать, то Санкт-Петербург, зачастую, отправляются без особой причины и без четкого понимания того, как жить и что делать. А потом наступает столкновение с реальностью – человек понимает, что город красивый, но он в этом городе не состоялся, он здесь никто, ему плохо. Такое бесцельное – в прямом смысле слова – существование вполне может довести и до убийства и до расчленения. Но, повторюсь, каких бы то ни было цифр и какой бы то ни было аналитики по этому вопросу на данный момент не существует.

В целом, все опрошенные «Комсомолкой» эксперты сходятся в одном – приписывать Санкт-Петербургу «тренд на расчлененку» не стоит. Зато стоит побольше внимания уделять собственному психическому и душевному здоровью – на всякий случай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/793481" frameborder="0"></iframe> Видео снято во дворе дома, где расчленили рэпера Versus Battle Энди Картрайта.

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