Владимир Барканов: Наша опора - добрые русские люди

У Владимира Барканова богатый опыт в политике. Фото: Личный архив героя публикации.

Объединенное отделение общества в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области возглавил человек, хорошо у нас известный, - бизнесмен Владимир Барканов, в прошлом член Совета Федерации, а до того - депутат и председатель бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга.

«МЕЧТА РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА О ВЛАСТИ»

- Владимир Васильевич, не ожидали от вас появления в таком качестве. Вы политик, практик, что называется, деловой человек, и вдруг «Двуглавый Орел», он же «Царьград», историческое просвещение. Что это значит? У вас новое хобби?

- Нет, хобби у меня не изменилось - люблю ходить в горы, рыбачить. Смысл жизни тоже не изменился - как бы это пафосно ни звучало, для меня главное, чтобы все, что я делаю, шло на пользу петербуржцам, любимому городу, родной стране. А вот возраст другой, зрелый, отсюда смена точки жизненного обзора. Надо сосредоточиться на главном, не размениваться на пустяки. Вы сказали, что я практик, и вы правы. Считаю для себя возможным заниматься только конкретной, практической работой, поэтому с «Царьградом», с Константином Малофеевым нам по пути.

- То есть практическая работа для вас теперь - это православие и самодержавие? Разве монархизм сейчас не удел кучки маргиналов?

- Послушайте, вы, наверное, удивитесь, но русская монархия - это не историческая экзотика. Это не только память о прошлом, это мечта русского человека о такой власти, которая опирается только на Бога и радеет только о народе. Сегодня приходится выбирать, кому служить - Богу или мамоне, то есть кошельку. И знаете, выбор в пользу Бога, в пользу народа, в пользу тысячелетних русских традиций делают не чудаки - любители истории, а все добрые русские люди. Те, кого мы в «Царьграде» называем русским большинством.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

-Ясно, приходится выбирать. В следующем году нам придется выбирать депутатов Госдумы и петербургского ЗакСа. Вы для этого пришли в «Царьград»?

- Общество «Царьград» не политическая партия, оно не выдвигает кандидатов в депутаты. Это общественная организация русского народа, которая защищает русских от исторического забвения и социально-политического бесправия. У нас почему-то так получается, что большинство - самая незащищенная социальная группа. Защищают права национальных меньшинств, диаспор, религиозных меньшинств - прежде всего атеистов, социальных меньшинств - миллиардеров и коррупционеров. А защиту прав большинства некоторые норовят приравнять к экстремизму. Так вот, мы считаем, что в России должны быть защищены наряду с правами меньшинств и права большинства. Люди с нормальной ориентацией, люди без сверхдоходов, православные, русские - они тоже должны быть хозяевами в своей стране.

- Россия - для русских?

- Россия - родной дом для всех своих граждан. Но давайте скажем так: Россия - и для русских тоже. Сегодня именно такая постановка вопроса актуальна.

- А кто такие, по-вашему, русские?

- Мне нравится определение, данное Всемирным русским народным собором в 2014 году. «Русский - это человек, считающий себя русским, не имеющий иных этнических предпочтений, говорящий и думающий на русском языке, признающий православное христианство основой национальной духовной культуры, ощущающий солидарность с судьбой русского народа». В таком определении нет ни закрытости, ни разделения.

Так вот, возвращаясь к выборам. Салтыков-Щедрин призывал не путать Отечество и Ваше превосходительство. Мы - за Отечество. А всяких превосходительств - чиновников, кандидатов в депутаты - мы будем поддерживать только в том случае, если они тоже за Отечество, Россию и русских. Мы, кстати, будем участвовать в выборах, но как общественные политконсультанты. Консультировать мы будем не партии и не политиков, а наших избирателей, тех самых добрых русских людей. Поможем им разобраться в том, какие кандидаты - партийные или самовыдвиженцы - выступают с наших общих позиций в поддержку большинства, его прав и его ценностей. Будет такое доброе русское голосование.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРАВОЗАЩИТА

- Вы начали ваш ответ с конкретной практической работы. В чем она будет состоять, кроме консультирования избирателей?

- Только перечисление наших задач и планов заняло бы газетную полосу. В начале года мы расскажем о наших планах подробно. Сейчас - о самом главном. Во-первых, волонтерство, а лучше добровольчество. Наши добровольцы уже работают в городе и области, помогают людям с самого начала пандемии. Будем эту помощь расширять и качественно менять, есть конкретные и инновационные предложения. Вовторых, важнейшее наше дело - культурно-историческое просвещение. Тут сохраню интригу, скажу только, что Санкт-Петербург ждут в 2021 году события грандиозные, достойные нашего любимого города.

И важнейшая наша задача - правозащита. Защита прав большинства. От беспредела недобросовестных чиновников. От этнической преступности и тех, кто ее крышует. От рейдерства. От попыток ущемления прав верующих. Еще одно важнейшее направление, которое я назвал бы руструдинспекцией. За время пандемии в Петербурге число зарегистрированных безработных возросло с 14 до 108 тысяч человек. А тем временем федеральный Минстрой готовит предложения по упрощению въезда гастарбайтеров в Россию. Что получается - застройщики будут экономить на дешевой рабочей силе, а петербуржцы, оставшиеся без работы, прозябать в нищете? Есть и многие другие ситуации, в которых наша помощь необходима.

- А какие у вас для этого возможности?

- Есть правозащитный центр «Царьграда» в Москве. У нас будут работать свои юристы. Есть медиахолдинг «Царьград ТВ», у которого свыше миллиона зрителей и читателей, и публикации на этой площадке не раз помогали привлечь внимание власти и общества к острым ситуациям. А главное - само общество «Царьград». Это очень серьезные возможности, очень серьезные и влиятельные соратники во всех регионах страны, на всех уровнях власти, это миллионы единомышленников, которых мы намерены привлечь в свои ряды как активных участников, как добровольцев.

Подготовила: Светлана Гончар.