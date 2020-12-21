«Школьницы напали на мать с малышом»: Стало известно, почему трое мужчин избили семью на детской площадке в Петербурге

Сестра школьницы ранее рассказывала другую версию произошедшего Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге силовики продолжают разбираться в драке на детской площадке на Новойзмайловском проспекте. Ранее одна из пострадавших рассказывала, что трое мужчин набросились на детской площадке на ее 14-летнюю сестру, которая праздновала день рождения и вместе с подругами ела торт. По ее словам, дебоширы стали таскать школьниц за шиворот. Испугавшаяся девушка позвонила старшей сестре, а та - отцу и матери. Однако когда вся семья собралась, чтобы вступиться за школьницу, их жестоко избили. Мать девушки пинали в живот, отцу сломали нос, а у старшей сестры сотрясение.

- Сестра позвонила мне, я услышала в трубку: "Приезжай сюда, тварь. Сейчас мы тебя на колени поставим", - рассказывала ранее Виктория. - Они били маму железной трубой, папа истекал кровью, сидел на коленях, у него был сломан нос. Я прыснула в них баллончиком. После этого они пошли и взяли железные трубы и лопаты, начали нас ими бить.

Виктория сняла мужчину, который, по ее словам, бил ее родителей Фото: СОЦСЕТИ

Однако предыстория у этой истории оказалась другой. В полицию задолго до этого конфликта поступило заявление - от мамы, которая гуляла на детской площадке с малышом. Она пожаловалась, что те самые школьницы, которые якобы ели торт, напали на нее.

- Эти 14-летние школьницы сидели в домике, который предназначен для маленьких детей, - рассказал "КП-Петербург" источник. - Малыш захотел зайти туда, и мама сделала девочкам замечание. Школьницы в этом домике вовсе не торт ели. Те, со слов матери, отреагировали агрессивно, начался конфликт, во время которого девушки напали на женщину с ребенком.

После случившегося пострадавшая мама сообщила о случившемся в полицию. Однако дожидаться стражей порядка она не стала и отправилась в травмпункт снимать побои.

- Медики зафиксировали у нее телесные повреждения, - уточняют источники "КП". - У нее диагностировали травму живота и головы.

Пострадавшая пожаловалась родственникам на поведение школьниц на детской площадке, и те решили проучить их. И уже после этого началась та драка, которую описала Виктория.

Школьницам в драке тоже досталось Фото: СОЦСЕТИ

Обе стороны написали заявление друг на друга. При этом мужчины во время конфликта тоже получили травмы. Это ранее подтверждали в полиции.

- Вечером 19 декабря в полицию Московского района поступили несколько сообщений о конфликтной ситуации на детской площадке во дворе дома 14 по Новоизмайловскому проспекту, - сообщали ранее в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - На место незамедлительно были направлены наряды полиции. В отдел полиции для разбирательства были доставлены трое мужчин - участников инцидента. Вторая сторона конфликта, две женщины и мужчина, поехали в медучреждение для фиксации полученных травм. В связи с тем, что доставленным гражданам также потребовалось зафиксировать травмы, полученные в ходе конфликта, полицейские вызвали им скорую помощь. Позже из медучреждения в полицию поступили телефонограммы о полученных травмах каждого из участников инцидента.

Сейчас в деле разбираются сотрудники Следственного комитета.

- В ходе проведения проверки выясняются все обстоятельства происшедшего, а также принято процессуальное решение, - пояснили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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