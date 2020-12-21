Резкое похолодание и снег обещают перед Новым годом в Санкт-Петербурге

Под Новый год синоптики обещают в Петербурге похолодание и снег. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Что это за Новый год, да без елочки?», - говорил персонаж известного мультфильма «Падал прошлогодний снег». «А что это за Новый год, да без снега?» - отзовется любой петербуржец и будет прав: в последние годы погода не баловала горожан праздничной атмосферой, но в этот раз, похоже, решила исправиться. Так, в канун 1 января в Северной столице ждут не только снежную, но и морозную погоду.

- Сейчас у нас неделя слабоположительных температур, примерно +1...+2 днем. Но погода будет снежная. Со среды пойдет снег - и даже ляжет слой 3-5 см. К пятнице начнет холодать - 0... -2, и дальше похолодание до 29 числа. Ожидаем, что днем будет где-то -5..-10 по городу, и до -15 по области, в основном на востоке, - рассказал «КП-Петербург» главный городской синоптик Александр Колесов. - Что будет на Новый год сказать пока сложно, потому что с 30 опять будет потепление. Насколько - пока не прогнозируем, но растаять снег все же к 31 декабря не должен.

Конечно, это пока лишь прогноз. И, как шутят сами метеорологи, погода на Новый год будет понятна 31 декабря, точнее всего к вечеру.

Впрочем, один подарок жители Санкт-Петербурга уже получили. Для всех сотрудников городских предприятий 31 декабря будет нерабочим днем. Его перенесут а субботу, 26-е число. Также в Смольном призывают поступить и коммерческие фирмы. Отметим, что чуть ранее аналогичное распоряжение было выпущено и властями Ленинградской области.