Елочные базары в Санкт-Петербурге 2020: адреса по всем районам

Елочные базары 2020 начали работать в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 20 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге начали работать елочные базары, где можно купить живое дерево к новогодним праздникам. Выбор огромный: елки продают на любой вкус и кошелек. В среднем, в этом году цены такие - 700 рублей за метр лесной красавицы. Для удобства горожан елочные базары есть в каждом районе. Вот адреса:

Адмиралтейский район

- Старо-Петергофский проспект, участок 20, (северо-западнее дома 50, литера А)

- набережная канала Грибоедова, участок 7, (на пересечении с Садовой улицей)

- Старо-Петергофский проспект, участок 19, (северо-западнее дома 50, литера А)

- площадь Тургенева, участок 7, (западнее дома 91, литера А по Садовой улице)

Василеостровский район

- Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)

- улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)

- улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее дома 46, корпус 1, литера В)

- Новосмоленская наб., уч. 33 (южнее д. 1, лит. А)

Выборгский район

- 2-й Муринский проспект, уч. 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)

- проспект Луначарского, участок 83, (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

- улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения

- улица Сикейроса, участок 17, (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)

Калининский район

- проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А

- улица Демьяна Бедного, (западнее д.84,корп. 1, лит.А по пр. Луначарского)

- Кондратьевский проспект, угол с ул. Бестужевской

- проспект Просвещения, уч. 105 (северо-восточнее д. 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения)

- улица Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)

- Бестужевская улица, (угол Бестужевской ул. и ул. Замшина)

Кировский район

- Автовская улица, уч. 129 (у д. 3)

Колпинский район

-п. Понтонный, ул. Судостроителей, уч. 1 (у д. 35, по Южной ул.)

-п. Понтонный, Заводская ул., напротив д. 18, лит. А (у ж-д. платформы)

-г. Колпино, бульв. Трудящихся, у д. 35

Красногвардейский район

- Пискаревский проспект, д. 39, лит. А (Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 69, (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)

- Пискаревский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.)

- проспект Энергетиков, уч. 1, (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А по проспекту Энергетиков)

- проспект Металлистов, участок 1, (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)

- улица Стахановцев, участок 1, (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)

- проспект Наставников, д. 21, лит. А (Санкт-Петербург, проспект Наставников, участок 64, (юго-западнее дома 21, литера А по проспекту Наставников))

- проспект Косыгина, уч. 87 (северо-западнее д. 17, корп. 1, лит. А по пр. Косыгина)

- шоссе Революции, уч. 119, севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции

- Среднеохтинский проспект, уч. 35(восточнее дома 51/13 по Среднеохтинскому пр.)

- проспект Металлистов, участок 1, (восточнее дома 17, литера А по шоссе Революции)

- Среднеохтинский проспект, участок 1, (южнее дома 23, литера А по Среднеохтинскому проспекту)

- проспект Ударников, участок 1, (северо-восточнее дома 30/23, литера А по Индустриальному проспекту)

- проспект Энтузиастов, уч. 1, (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)

Красносельский район

- проспект Ветеранов, уч. 38 (у д. 140) (Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, участок 38, (торговое место у дома 140)

- улица Тамбасова, уч. 14 (у д. 4)

- улица Адмирала Трибуца, уч. 15, (северо-восточнее ул. Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова)

- проспект Маршала Жукова, уч. 22 (напротив д. 35)

- ул. Маршала Захарова, уч. 35 (у д. 31)

Кронштадтский район

- город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (юго-западнее дома 12, литера А)

Московский район

- Новоизмайловский проспект, уч. 147 (у д. 1 по Новоизмайловскому пр.)

- Варшавская улица, участок 176, (у дома 94, литера А

- улица Ленсовета, участок 174, (у дома 56, литера А)

- улица Орджоникидзе, участок 148, (у дома 15, литера А)

- Варшавская улица, участок 181,(у дома 29, корп.1, литера А)

- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)

- проспект Космонавтов, участок 168, (напротив дома 9, корпус 1, литера А по Звездной улице)

- Алтайская улица, участок 114, (у дома 18/19, литера А)

- Бассейная улица, участок 182, (у дома 65 по Бассейной улице)

- улица Ленсовета, участок 175, (напротив дома 9/24, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 119, (северо-восточнее дома 96, литера А)

- Пулковское шоссе, участок 130, (у дома 13, корпус 1)

- Пулковское шоссе, участок 129, (у дома 3, литера А)

- Краснопутиловская улица, участок 133, (южнее дома 66, корпус 2, литера)

- Пулковская улица, участок 124 (северо-западнее дома 2, корпус 1, литера А)

- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)

Невский район

- улица Крыленко, уч. 33 (западнее д. 21, корп. 1, лит. С1)

- Искровский проспект, уч. 20 (западнее д. 14)

- ул. Седова, уч. 17 (восточнее д. 99, корп. 1, лит. А)

Петроградский район

- Пионерская улица, д. 2 (угол Большой Пушкарской ул.)

Приморский район

- Санкт-Петербург, Туристская ул., уч. 62 (юго-западнее пересечения со Школьной ул.)

- проспект Сизова, (пересечение с пр. Королева)

- проспект Сизова, уч. 8 (юго-западнее пересечения с пр. Королева)

Пушкинский район

- посёлок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, уч. 6 (у д. 17/4 на перекрестке с ул. Туровской)

- город Пушкин, Оранжерейная улица, уч. 12, (у д.40А (автобусное кольцо))

Фрунзенский район

- Софийская улица, уч. 221, (северо-западнее д. 28, лит. А по Софийской ул.) - Бухарестская улица, уч. 299, (восточнее д. 31, корп. 1, лит. А по Бухаресткой ул.) - Будапештская улица, уч. 288, (севернее д. 49, лит. Б по Будапештской ул.)