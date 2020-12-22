«Мой кристалл»: Милана Тюльпанова оправилась от развода и показала нового возлюбленного

Милана Тюльпанова рассказала о своих отношениях с новым возлюбленным.

Жизнь дочери бывшего сенатора Петербурга и экс-жены футболиста Александра Кержакова 27-летней Миланы Тюльпановой налаживается. Несмотря на то, что недавно она тяжело переболела коронавирусом, в этом году она выпустила откровенную книгу «Убей в себе жертву», вместе с Марией Погребняк открыла бизнес - собственный ТикТок Хаус и нашла новую любовь. Фотографии и видео с возлюбленным по имени Евгений, или как она его ласково называет Кристалл, она активно публикует в своем Instagram последние два месяца. Тюльпанова не стесняется показывать, как новый избранник массирует ей ножки в кровати, кружит на балу, обнимает и целует.

- Я не скрываю свои отношения, но не вдаюсь в подробности касательно этого молодого человека. Могу сказать только одно: я счастлива, - призналась корреспонденту «КП» сама Милана.

По ее словам, начинать отношения было непросто, пережив тот болезненный опыт, который у нее был. Напомним, Тюльпанова рассказывала много раз, что бывший муж неоднократно изменял, избивал ее, запрещал общаться с близкими и друзьями, а после расставания хотел забрать их общего сына 3-летнего Артемия.

- С Евгением познакомились достаточно давно. Чем он мне понравился? В нем нет ни намека на абьюз. Да и сердцу не прикажешь, - разоткровенничалась она.

Интрига...

Пара уже успела вместе отдохнуть на Мальдивах, съездить на детокс в Ленинградскую область и посетить несколько светских мероприятий. А недавно она поделилась со своими подписчиками новостью о переезде в новую квартиру в Петербурге. Поселилась она в элитном ЖК недалеко от Лиговского проспекта, где ценник на квартиры начинается от 35 млн рублей. Судя по всему, Евгений там уже не просто гость... Хотя на вопрос, живут ли они вместе, Тюльпанова кокетливо ответила «Все возможно».

Заинтриговала Милана и своих подписчиков, выложив в сториз фото в свадебном платье. Снимок был подписан лаконично: «Скоро», так что - думайте, что хотите.

Что касается бывшего мужа Миланы - экс-футболиста Александра Кержакова, его жизнь тоже не стоит на месте. В сентябре он стал главным тренером «Томи». Весной ему приписывали роман с кинопродюсером Евгенией Ледащевой, с которой он коротал карантин в своем загородном доме. На днях в соцсетях он опубликовал фотографию, где стоит в обнимку со своей девушкой на фоне северного сияния.