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«Изменял через три месяца после свадьбы»: Милана Тюльпанова раскрыла подробности брака с Александром Кержаковым

Бывшая жена футболиста написала откровенную книгу
Полина ШАНДРАК
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Бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова написала откровенную книгу.

Бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова написала откровенную книгу.

Фото: СОЦСЕТИ

Полтора года назад Милану Тюльпанову и Александра Кержакова официально развели. Долгий и скандальный процесс расставания был у всех на виду: известный футболист обвинял бывшую жену в наркозависимости и проблемах с психикой, а Милана рассказывала о корысти Александра, неоднократных избиениях и изменах. Параллельно с этим родители делили общего сына Артемия, вставляя друг другу палки в колеса. Что же происходило в их взаимоотношениях на самом деле? Знаменитая петербурженка решила рассказать обо всем в книге «Убей в себе жертву». Мы прочитали ее и выбрали несколько шокирующих отрывков.

НАСИЛИЕ БЫЛО НОРМОЙ

«Тварь!!! Ты предала меня! Как ты можешь не доверять мне?!» - кричал на меня мой любимый муж. Не успела я задать вопрос, как получила удар по голове и оказалась на полу в луже крови… От неожиданности я сначала поползла, а потом вскочила и побежала. <…> Неожиданно он оказался совсем рядом, в ту же минуту схватил меня за волосы и, с невероятной силой кинув на кровать, начал душить подушкой».

С этого эпизода начинается книга «Убей в себе жертву». Но на этом моменте история не закончилась: тогда, по рассказам Миланы, Кержаков чуть не скинул супругу из окна высотки.

Это происходило в Швейцарии, когда он играл за футбольный клуб «Цюрих». Итог - «многочисленные ушибы, трещина в ребре и психологическая травма». По рассказам Тюльпановой, звездный супруг достаточно часто во время ссор мог дернуть ее за волосы или толкнуть так, что она падала. А она все прощала, потому что любила его и была настолько зависимой, что не представляла без него жизни.

Милана и Александр прожили вместе три года.

Милана и Александр прожили вместе три года.

Фото: Александр ГЛУЗ

ДРУГИЕ ДЕВУШКИ

Первая измена случилась через три месяца после свадьбы… Об этом Милана узнала от журналистов, которые позвонили и поинтересовались, как она относится к тому, что ее супруг сидит в ресторане с какой-то девушкой.

«Я, естественно, тут же позвонила Саше, он сказал, что это просто рабочая встреча. <…> На тот момент у меня была карта, привязанная к Сашиному счету. Мама посоветовала позвонить в банк и узнать, не снимал ли он какие-то апартаменты на свою фамилию. Но из банка перезвонили ему, уточнив, можно ли давать мне такую информацию. Саша был в гневе. Он позвонил и начал кричать, что мы разводимся. «Какое право ты имеешь проверять, что я делаю? Если я сказал, что на рабочей встрече, значит, я на рабочей встрече!» Дальше было много обидных и нецензурных слов в мой адрес. Вместо того чтобы наговорить ему гадостей в ответ или бросить трубку, начала извиняться перед ним».

Позже Милана уже сама находила «улики», которые говорили об изменах: знала о его походах в баню и клубы, видела недвусмысленные переписки с разными особами. Но больше сцен ревности не устраивала. Попросту закрывала на все глаза.

СНИМАЛ КОМПРОМАТ?

Через шесть дней после смерти отца - сенатора Вадима Тюльпанова - Милана родила Артемия, их общего с Кержаковым ребенка. Это время было самым мрачным: помимо шока от гибели близкого человека, у нее началась послеродовая депрессия.

- Я проводила дни, закрывшись в комнате. Со мной постоянно случались истерики, которые Саша зачем-то снимал на телефон. Тогда я не понимала, для чего он это делает, да и мне было все равно. Я полностью ушла в себя, - рассказала Милана. - Вместе с этим, чтобы хоть как-то заглушить свою боль, она принимала антидепрессанты и запивала их алкоголем. Потом эти видео могли всплыть на суде, когда Милану обвиняли в употреблении наркотиков. Отметим, вину свою она не признала, да и доказательств не было. Однако все же в клинику в Таиланд она улетела, этой истории посвящено несколько страниц.

Книгу уже можно купить в специализированных магазинах.

Книгу уже можно купить в специализированных магазинах.

Фото: Полина ШАНДРАК

ХЕППИ-ЭНД?

После громкого развода, обвинения в употреблении наркотиков и дележке сына 27-летняя Милана Тюльпанова открыла центр помощи женщинам, пострадавшим от деструктивных отношений. Позже работала телеведущей, вела проект на Ютубе «Без мамы». Месяц назад и вовсе начала новую жизнь, переехав из родного Петербурга в Москву.

Александр Кержаков давать какие-либо комментарии по поводу книги и всего того, что написала Милана, отказался и попросил корреспондента «КП-Петербург» больше его не беспокоить:

- У меня много других дел, и мне это неинтересно, - буркнул в трубку главный тренер ФК «Томь».

Милана детально описала в книге все, что с ней происходило в браке с Александром.

Милана детально описала в книге все, что с ней происходило в браке с Александром.

Фото: Полина ШАНДРАК

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина КОРЖАЕВА, клинический психолог:

- Книга похожа на задание психолога: записать, чтобы не забыть, подчеркнуть, что справилась. По сути, обычная история, но полезная для прочтения, ведь таких ситуаций быть не должно, с ними всегда нужно бороться. Однако, к сожалению, эта публицистика с хорошим пиаром для тех, кто любит наблюдать за богатыми, которые тоже плачут.

Возможно, что Александр, как пишет Тюльпанова, нарцисс (человек, который влюблен в себя). А это психиатрический диагноз. И, как понимаю, не поставленный официально.

Милана рассказывает, какие замечательные у нее родители, что с ними чудесные отношения. Но у нее было «парниковое» воспитание. А значит, женщине трудно в будущем выстроить личные границы, учуять опасность, угрозу.

Я не увидела, что проблема поиска нарцисса в партнеры решена. Есть много про «все проблемы из детства», «абьюз», «не виноватая я». Но ничего про ответственность. Ощущение, что в процессе ее «распихали» на родителей, психологов и юристов, а Милана вся такая в белом пальто. Во всей этой истории незаслуженно пострадал только один человек - это их общий сын.

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