Иммерсивные шоу и фотостудия-трасформар: в Петербурге открывается уникальная творческая площадка

Новое арт-пространство будет полностью бесплатным. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Новое творческое пространство откроется в Петербурге 25 декабря. Этнокластер «Вертоград» разместится в трехэтажном здании на Каменноостровском проспекте, 64/3 и станет первой площадкой молодежного фольклорного движения. Как сообщается на сайте администрации Петроградского района, новая креативная зона станет местом, где все желающие смогут узнать много интересного об этнокультурном наследии России.

В этнокластере будут в том числе обучать народным ремеслам. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

- Этнокластер предложит мероприятия по трем ключевым направлениям: освоение и продвижение ремесел, поддержка молодой семьи и театрально-сценическая деятельность, - сообщают в администрации. - Кураторы ремесленного центра расскажут об истории народного искусства, познакомят с керамикой, берестой, росписью и резьбой по дереву, традиционной куклой, пригласят гостей в открытый коворкинг.

Новое пространство будет удобным в том числе для людей с ограниченными возможностями. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Кроме того, в «Вертограде» будет работать и Центр семейного творчества. Его специалисты станут организовывать для петербуржцев народные гуляния, праздники в национальном стиле, а также проводить занятия по хореографии и этномузыке. Также на концертной площадке будут проходить спектакли, модные показы и иммерсивные шоу. Новое пространство будет удобным в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Просторный центр расположился в Петроградском районе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

- Мы будем проводить адресную работу по арт-терапии на основе традиционных искусств, - говорят в районе. – Также гости «Вертограда» смогут участвовать в формировании внутреннего пространства Этнокластера. Это возможно благодаря многофункциональной и мобильной мебели. Например, театральная площадка на третьем этаже переоборудуется в фотостудию с колоритными декорациями.

Сообщается, что творческая площадка в основном рассчитана на жителей от 14 до 35 лет. Пространство будет полностью бесплатным.