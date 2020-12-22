Петербуржец проломил череп безмасочнику в продуктовом магазине

Петербуржец толкнул пьяного покупателя в магазине, от чего тот ударился головой и умер в больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция разыскивает петербуржца, который проломил череп безмасочнику, толкнув его со всей силы в продуктовом магазине на проспекте Елизарова. Мужчина упал, ударился головой о стену и от полученных травм скончался в больнице. Все произошло прямо у кассы. Известно, что погибший был без маски, в отличие от нападавшего. В какой-то момент буйный покупатель не выдержал и оттолкнул от себя мужчину, чтобы оплатить покупку. Этот толчок стал роковым.

- Предположительно, погибший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После толчка нападавший скрылся с места происшествия. Следственно-оперативная группа прибыла на место и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленника уже ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Пострадавший мужчина прожил всего лишь 6 часов с момента удара о стену. В НИИ скорой помощи у него диагностировали разрыв селезенки кроме тяжелых травм головы.

Добавим, что это уже второе происшествие в Санкт-Петербурге, так или иначе связанное с несоблюдением масочного режима, - ранее там убили пассажира маршрутки, попросившего «ковид-диссидента» надеть средство индивидуальной защиты.