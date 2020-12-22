Ответы на главные вопросы о вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге: Комздрав рассказал о противопоказаниях и побочных эффектах

Появились ответы от Комздрава на главные вопросы о вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по здравоохранению опубликовал ответы на главные вопросы о вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге. Напомним, прививочная кампания населения Северной столицы стартует после Нового года. Пока же защититься от COVID-19 могут медики, соцработники и учителя – на 22 декабря 2020 года добровольцев уже больше 1 тысячи.

КАКАЯ ВАКЦИНА ПОЛАГАЕТСЯ ПЕТЕРБУРЖЦАМ

Жителям Санкт-Петербурга полагается вакцина «Гам-КОВИД-Вак». Она же «Спутник V». Отечественную прививку зарегистрировали первой в мире. ЕЕ разработали в НИИ имени Гамалеи.

Петербуржцам полагается "Спутник V". Фото: Артем КИЛЬКИН

- Вакцину получили биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Она представляет собой раствор для внутримышечного введения, состоящий из двух компонентов, - отмечают в Комздраве.

ВСЕ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Медики делят противопоказания к вакцине на временные и постоянные. Ко временным относят острые инфекционные и неинфекционные заболевания, контакты с больными этими заболеваниями в последние 14 дней, перенесенное заражение коронавирусом в последние 6 месяцев и даже факт прививки от гриппа или пневмококка менее 1 месяца с даты предполагаемой вакцинации «Спутником V».

- Также ко временным противопоказаниям относят наличие в течение 14 дней контактов с больными с инфекционными заболеваниями и проявление следующих симптомов: повышение температуры, боль в горле, потеря обоняния или вкуса, насморк, кашель, затруднение дыхания, - добавляют в комитете по здравоохранению.

Вакцину ставят в 2 этапа. Если появились побочные эффекты, то перед второй прививкой нужно сообщить об этом врачу. Фото: Артем КИЛЬКИН

К постоянным противопоказаниям относят возраст до 18 лет и больше 60 лет, хронические заболевания, эпилепсии, инсульты, заболевания ЦНС и сердечно-сосудистой системы, первичные и вторичные иммунодефициты, заболевания легких, астма, диабет, экзема и метаболический синдром. Вдобавок вам не поставят прививку от коронавируса, если вы принимали противовирусные препараты в последние 30 дней, проводили лучевую терапию за год, а также беременны, кормите грудью или только планируете забеременеть. Полный список ограничений доступен по ссылке на сайте Комздрава.

ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ

Готовиться к вакцинации не требуется, разве что обязательно следует заполнить анкету пациента (представлена на изображении ниже – Прим. ред.). Далее перед прививкой вас осмотрят, измерят температуру и сатурацию, составят анамнез и проведут еще пару простых «манипуляций». Не обойдется и без заполнения специальной формы о добровольном согласии на вакцинацию.

Перед прививкой потребуется заполнить анкету и форму согласия на процедуру. Фото: Комздрав Санкт-Петербурга

УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ НЕ ИГРАЕТ РОЛИ

Тест на антитела перед вакцинацией можно не делать. Главное, опять же отметим, не переболеть коронавирусом в последние 6 месяцев.

- Подходы к вакцинации таких граждан выработают позже. Несмотря на то, что, по данным исследований, антитела у переболевших в легкой или умеренной форме зачастую пропадают уже через 4-5 месяцев, предполагают, что у них сохраняется Т-клеточный иммунитет, который продолжает защищать организм. Тем не менее, таким гражданам рекомендуется продолжать соблюдать защитные меры, - подчеркивают в Комздраве.

ВЕРОЯТНОСТЬ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

Побочные эффекты если и могут быть, то исключительно легкой или средней выраженности, как замечают врачи. Обычно их можно заметить уже через 1-2 дня после прививки. Проходят они достаточно быстро, в течение следующих трех дней.

- После вакцинации может быть озноб, повышение температуры, миалгия, астения, недомогание и головная боль. Не исключается болезненное ощущение в месте инъекции, гиперемия или отечность. Реже бывает тошнота, аллергия, снижение аппетита, а иногда – увеличение регионарных лимфоузлов. В случае появления побочных эффектов нужно обязательно сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины, - предупреждают в Смольном.