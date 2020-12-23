В Нью-Йорке, Лондоне и Берлине вблизи офисов социальных сетей прошли акции протеста, направленные против цензуры в Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. Участников вдохновила аналогичная акция петербургской акционистки Марии Рейн, которую она провела месяц назад в России.Мария Рейн - та самая девушка, которая три года назад задирала свое красное платье на каждой станции петербургского метро, привлекая тем самым внимание к проблеме апскертинга. Другая ее знаменитая акция была направлена против мэнспрединга: девушка обливала в поездах петербургского метро мужчин, чересчур широко расставивших ноги, что, по ее мнению, является неуважением к окружающим. Эти акции Марии вызвали масштабный международный резонанс и привлекли к ее творчеству внимание людей из разных стран.Участники акций в мировых столицах последовали примеру новой акции скандальной петербурженки: они вышли на улицы вблизи офисов соцсетей в полностью обтягивающих тело костюмах с плакатами, каждый из которых содержал тот или иной факт цензуры или несправедливой блокировки в социальных сетях. Обтягивающие костюмы были выбраны не случайно: в них люди похожи на призраков. По словам организаторов, заблокированный аккаунт в соцсети - аналог смерти в современном обществе, заблокированный человек в буквальном смысле становится цифровым призраком.Видеоролик об акциях в мировых столицах участники открыли титром:«Еще не так давно социальные сети были синонимом свободы самовыражение. До тех пор, пока они не обрели огромное влияние и власть. Любое непослушание сейчас карается блокировкой, своеобразной цифровой смертью. Это забирает ваше право выражать свое мнение».Посмотреть видео можно по ссылке.