В 2019 году фильм «Диего Марадона» Азифа Кападиа стал участником конкурсной программы кинофестиваля в Каннах и заслужил 90%-ный рейтинг свежести на авторитетном сайте Rotten Tomatoes. Критики подчеркивают: «картина следует стандартам спортивной документалистики, но освещает тему с необычайной ясностью и глубиной». Феномен фильма в том, что он собран из 500 часов неопубликованных видеозаписей из персонального архива Марадоны при его непосредственном участии. Настоящая сенсация для тех, кто хочет прикоснуться к реальной истории культового бунтаря, мифу, сотворенному им самим.26 и 27 декабря петербуржцы смогут увидеть картину на большом экране. Показы пройдут в рамках проекта КАРО.Арт в кинотеатре КАРО в ТРК «Варшавский экспресс».- Не важно, сколько раз Диего падает, он все равно поднимается и продолжает бороться. Кто еще с таким же прошлым, как у него, мог прожить жизнь так, как он, и не пострадать? Он настоящий боец, и это история, которую я отчаянно хотел рассказать, – говорит Азиф Кападиа, режиссер картины.«Диего Марадона» рассказывает о человеке, который выходит за рамки той арены, на которой он сделал себе имя. Это история бедного, необразованного парня из трущоб, чье ослепительное мастерство сделало его суперзвездой, даровав несметные богатства, всемирную известность и статус Бога. И все же ему не хватало сил, чтобы справиться с бременем известности. Хоть Марадона и терпит ряд поражений, он всегда сопротивляется.