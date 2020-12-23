В начале 2021 года на экраны кинотеатров выходит триллер «Девушка, подающая надежды». Сюжет картины содержит актуальную повестку о роли женщины в современном мире.История рассказывает о девушке Кэсси, которая подает большие надежды. По ночам она совершает один и тот же ритуал. В одиночку отправляется в какой-нибудь бар или ночной клуб и притворяется пьяной до беспамятства, совершенно беззащитной для тех, кто мог бы этим воспользоваться. Неизменно мужчины позволяют своей страсти взять верх над рассудком, становясь очередной жертвой в ужасной игре Кэсси. Им преподается урок, который они забудут не скоро.Однажды она встречает симпатичного хирурга-педиатра Райан. Исподволь он прерывает замкнутый цикл разрушения, в котором оказалась Кэсси. Теплые чувства к молодому человеку помогают ей переосмыслить прошлое и, в частности, психологическую травму, которая навсегда изменила ее жизнь.- Хочется отметить особенность и оригинальную сценарную идею повествования, связанную с ролью женщины в этом мире, ее возможностями, переживаниями и способностями, - поделились первые зрители, которые посетили пресс-показ в кинотеатре «Люксор». - Саундтрек подобран со вкусом и душой. Почти каждая композиция принадлежит значимой персоне на зарубежной поп-сцене, (например, Кетти Перри и Бритни Спирс) удивительно, как точно звуки обволакивают картинку, создавая новые приемы и смыслы.Посмотреть картину «Девушка, подающая надежды» в широком прокате можно с 21 января.