Новый год - время чудес и исполнения желаний. Так, в преддверии 2021 года сбылась мечта семилетнего петербуржца по имени Андрей. Мальчик очень интересуется работой полиции, дорожных инспекторов, и ему всегда хотелось прокатиться вместе со стражами порядка на машине с мигалками. Полицейские Санкт-Петербурга с радостью исполнили желание Андрея. Об этом \\"новогоднем патруле\\" правоохранители рассказали в среду, 23 декабря 2020 года.- Мальчик написал о своей мечте в письме Деду Морозу, которое попало на благотворительную акцию \\"Елка желаний\\", - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. - И Дедушка мороз поручил нам это исполнить.Сотрудники ГИБДД приехали за Андреем прямо домой и взяли его с собой покататься на настоящей полицейской машине с мигалками. Как полноправному участнику патруля, ему выдали специальную жилетку.Мальчик сидел, как настоящий инспектор - на переднем сиденье в специальном детском кресле - и мог ощутить себя на месте защитника города. Также он задал интересующие его вопросы о работе дорожных полицейских.В конце путешествия по зимнему Санкт-Петербургу юный инспектор и сам примерил на себя роль стража порядка: вместе с полицейскими он раздал горожанам памятки о правилах безопасности на дороге и светоотражающие брелоки.Акцию \\"Елка желаний\\" уже который год проводят в Петербурге. Волшебное дерево установлено в Смольном. Оно украшено открытками детей, в которых написано то, чтобы они хотели получить на Новый год. Исполнить мечту ребенка может каждый желающий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогоднее \\"Дерево желаний\\" появилось в Санкт-ПетербургеГорожане смогут подарить подарок детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (подробности)