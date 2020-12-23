В четверг, 24 декабря 2020 года, ищите спецвыпуск на станциях метро, супермаркетах , во всех киосках прессы, в магазинах Первая полоса, на почтовых отделениях города, Ленинградской, Новгородской областяхБлагодаря настоящим профессионалам 2020-й войдет в историю как год героев. Какие события мы будем вспоминать под бой курантов в этом году, а какие вспомним даже через пять - десять лет?Журналисты «Комсомольской правды» и «Петербургского дневника» впервые объединились, чтобы рассказать обо всем этом на страницах специального выпуска. Его мы посвятим итогам года:- года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне- года борьбы с пандемией- года выбора и выборов…Личный взгляд ведущих авторов «Комсомолки» и «Дневника» в области политики, культуры, спорта, медицины и лучшие снимки года от наших фотокорреспондентов.Кому достались главные роли ищите внутри нашего спецвыпуска.ТЕМЫ СПЕЦВЫПУСКА:- коронавирус, первые случаи заражения, работа больниц и временного госпиталя «Ленэкспо», помощь волонтеров и добровольцев и начало вакцинации от COVID-19.- рассуждаем на тему масочного режима и ограничений,- голосование по поправкам в Конституцию,- самые интересные новости: в Петербурге за год благоустроили 30 общественных пространств и 200 дворов. Выбрали победителя конкурса на архитектурно-ландшафтную концепцию будущего парка «Тучков буян» и многое другое,- не обойдемся и без скандалов. В этом году расчленители стали уже новым брендом Питера, раскроем подробности дела Соколова и Марины Кохал.- Почтим память наших дедов и воинов. Расскажем о запущенных новых проектах: панорама «Память говорит. Дорога через войну» и Поезд Победы, который создали наши петербургские умельцы.Все это и многое другое ищите на страницах спецвыпуска «Комсомольской правды» и «Петербургского дневника» 24 декабря 2020 года.