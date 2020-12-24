Санкт-Петербург все никак не может дождаться сугробов в конце декабря 2020 года из-за теплой погоды, но некто неизвестный решил проблему радикально – слил неизвестное вещество в Дудергофский канал, который находится в Красносельском районе, и подарил горожанам масштабную «пенную вечеринку». И если пешеходы преимущественно радовались гигантским белоснежным хлопьям, то водители на оживленном Петергофском шоссе вынужденно двигались с предельной осторожностью, чтобы не угодить в ДТП из-за закрытия обзора.- Уже вторую неделю идут выбросы из речки Дудергофки в канал на Юго-Западе. Летают огромные хлопья пены на высоту до 50 метров! Никто не принимает меры по ликвидации этого безобразия! – негодуют местные жители в группе «Красносельский район» во «Вконтакте».После резонанса в соцсетях на место для разбирательства выехали сотрудники «Водоканала», прокуратуры и Росприроднадзора. Специалисты стараются как можно быстрее ликвидировать последствия слива и найти источник загрязнения.- Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решится уже после завершения всех проверочных мероприятий, - отметили в районной прокуратуре.Тем временем в Росприроднадзоре уже высказывают догадки насчет причины образования «пенной вечеринки».- Помимо пены на акватории наблюдались незначительные маслянистые пятна. Следов загрязнения в выпусках «Водоканала» не обнаружено. Специалисты произвели отбор проб. Предположительно, причиной появления пены стал кратковременный сброс вещества, используемого при производстве моющих средств, - отметили в пресс-службе ведомства.