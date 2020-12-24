Прокуратура Красносельского района проверила «пенную вечеринку», образовавшуюся на Петергофском шоссе. Напомним, днем 24 декабря на оживленную трассу внезапно вырвались «белые облака». Как оказалось, они прилетели с Дудергофского канала. Очевидцы посчитали, что кто-то слил в воду неизвестное вещество, из-за чего и образовалось много пены. На место тут же выдвинулись специалисты Росприроднадзора и прокуратуры.- Место происшествия осмотрено, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. В данный момент специалисты ликвидируют последствия слива и устанавливают источник загрязнения. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решится уже после завершения всех проверочных мероприятий, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.Добавим, что к расследованию подключили и сотрудников «Водоканала». Петербуржцы между тем разделились на два лагеря. Кто-то ужаснулся загрязнению канала и отметил, что из-за пены на Петергофском шоссе могла произойти авария, а другие просто порадовались произошедшему словно дети.