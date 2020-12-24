Сын главного тренера «Томи» Александра Кержакова и его бывшей жены Миланы Тюльпановой футбольную династию продолжать пока не собирается. В свои три года Артемий уже уверенно стоит на коньках и пытается бегать по льду. Видео с одной из тренировок Тюльпанова опубликовала у себя на странице в Instagram.- Тема у нас горит хоккеем. Он занимается с сентября, с периодическими перерывами из-за всяких мелких простуд. Но у нас постоянно разговоры только об одном: когда пои дем на тренировку? – поделилась она.Знаменитая петербурженка не исключает, что любовь к спорту мальчику передалась от отца: Кержаков с юных лет гонял мяч с отцом во дворе. А когда зимой около дома заливали хоккейную коробку, и он брал в руки клюшку.Правда, Артемий пока такими моментами похвастаться не может: с отцом он видится редко. А теперь и с появлением у мамы нового возлюбленного, мальчишка, скорее всего, больше времени станет проводить с ним. Несмотря на это, катается самый младший Кержаков, по словам его мамы, хоть и с трудом, но уже без помощника.Что думает об увлечении малыша его отец - приходится только догадываться. Но, судя по тому, что в последнее время Кержаков сам выкладывает в соцсетях фотографии в хоккейной форме, отговаривать точно не станет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКержаков сдался: ребенок останется с Миланой ТюльпановойЭкс-футболист «Зенита» считает, что так будет лучше для сына и готов платить алименты бывшей жене (подробности)Добровинский: Кержаков, угрожая, заставил жену признаться в наркозависимостиПри этом защитники экс-футболиста настаивают на дополнительной экспертизе для женщины (подробности)