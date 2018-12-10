На очередное судебное заседание 10 декабря в Петроградский районный суд , где решается судьба полуторагодовалого Артемки, его родители - экс-футболист Александр Кержаков и Милана Тюльпанова - вновь не пришли. Эмоциональной матери мальчика на заседания запрещает являться ее звездный защитник Александр Добровинский. А вот у бывшего зенитовца обстоятельства более весомые.

- Александр на больничном до 12 декабря - Артемий заболел, он с ним сидит - объяснила адвокат экс-футболиста Татьяна Стукалова.

В Петербурге продолжается судебное заседание между супругами Кержаковыми.

Кстати, исполнительный лист, согласно которому Тюльпанова вполне законно может забрать сына, она уже получила, но Артем до сих пор находится у папы. Напомним, Милана не живет с сыном почти год и за прошедшие три месяца видела его три раза.

- К исполнительному листу необходимы уточнения, - прокомментировал ситуацию адвокат Александр Андреевич. - Все сложно, когда речь касается ребенка.

Так что, несмотря на полученное решение суда отдать ребенка матери, все не так просто. И судьбу маленького Артемки будут рассматривать суд еще много месяцев, ведь решение это не окончательное.

Милана борется за то, чтобы Артемий жил с ней. При этом на встречи с ребенком ходит через раз.

На сегодняшнее заседании прибыли три адвоката со стороны Тюльпановой и четыре - со стороны Кержакова. А также трое представителей органов опеки.

Первое ходатайство заявил Добровинский, он категорически против назначения психологически-наркологической экспертизы его доверительнице.

- Ответчик намеренно дискредитирует жену, - заявил он. - Смерть отца, измены мужа, его насилие не могли не пошатнуть душевное состояние Тюльпановой. Тот пост в Инстаграм, где она якобы признается в свой наркозависимости, написал сам Кержаков и заставил Милану его опубликовать, угрожая, что, если не сделает это, не увидит сына.

По словам адвоката, Тюльпанова полностью здорова, не употребляла наркотики и назначать дополнительную экспертизу нет никакого смысла. Текст возражения Александр Андреевич зачитывал сорок минут. По закону Тюльпанову не могут заставить пройти подобную экспертизу - она сама должна дать согласие, но, конечно, пока категорически отказывается.

- Вы бы видели последнее посещение Тюльпновой сына! - заявила Стукалова. - На лицо - психическое расстройство! Поэтому она и отказывается проходить экспертизу!

Адвокат Тюльпановой - Александр Добровинский и защитник Кержакова - Татьяна Стукалова.Фото: Артем КИЛЬКИН

Адвокаты Кержакова также предъявили суду заключение психиатра, которое сделано на основании видео, которое Милана выложила в Инстаграм. Адвокаты Тюльпановой естественно выступили против. И заявили, что их доверительница рассказала им о новых фактах.

- Кержаков ни раз употреблял наркотики: это и "веселящие шарики" и кокаин.

Ответчики даже рассмеялись в зале суда, услышав это, и заявили, что это невозможно, ведь в то время Кержаков был действующим футболистом и регулярно сдавал анализы.

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