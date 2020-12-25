В преддверии Нового года Театро Ди Капуа приглашает петербуржцев и гостей города на специальные показы спектаклей. 25 декабря на сцене музея Шаляпина артисты покажут постановку «Жизнь за царя». Спектакль является обладателем национальной театральной премии «Золотая маска», а также премий «Золотой софит» и «Прорыв». Работа посвящена членам Исполнительного комитета партии Народная воля, — незаслуженно забытым персонам русской истории. Спектакль основан на письмах, воззваниях, выступлениях, речах на суде, мемуарах Веры Фигнер, Андрея Желябова, Софьи Перовской, Макара Тетерки, Николая Кибальчича, Веры Засулич, Геси Гельфман, Софьи Бардиной, Степана Халтурина. Запланировано сразу два сеанса - в 18:00 и в 21:00.27 декабря театр представит спектакль «Репортаж с петлей на шее», который входит в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска 2020». Одна комната, один фонарь за окном, одинокий старик, вечным взором устремленный вдаль. И одна женщина рассказывает историю борьбы за жизнь в военные времена. Горькая, но истинная постановка о том, чем добро отличается от доброты. Это произведение о храбрости и доброте в мире бесконечной войны найдет отклик в каждом и непременно останется в сердце. Место проведения - Катакомбы Петрикирхе на Невском проспекте, 22-24.Купить билеты и узнать подробную информацию можно на сайте.НА ЗАМЕТКУО театреТеатро Ди Капуа – обладатель престижных премий Золотая маска, Золотой софит, Прорыв и Гран-при премии имени Сергея Курехина. Кроме того, номинант премий Total Theater Awards – Best Physical and Visual Production, а также Musical Theater Matters Awards: Best Production фестиваля Edinburgh Festival FringeКСТАТИМеры безопасности в период эпидемиологической обстановки в городеПоказ спектаклей полностью соответствует указаниям постановления Роспотребнадзора в части обработки помещений и рекомендованных средств защиты. Ввиду новых ограничений, количество мест на сеансах строго ограничено 25% наполняемостью.