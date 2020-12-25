На покупку подарков остался всего один уикенд. И хотя говорят, что дорог не подарок, а внимание, все без исключения были бы рады получить что-то интересное и полезное, а не очередную безделушку. Еще многих беспокоит не только вопрос покупки, но и способ вручения презента: в текущей ситуации большинство предпочтет «бесконтактное дарение».Если вы все еще ломаете голову над подарком – мы готовы подкинуть несколько идей.Подарите фильмы и… физику!Самый простой способ сделать приятный и полезный подарок, при этом абсолютно безопасно получить и вручить его – приобрести подписку на электронные услуги. Так, «Ростелеком» предлагает в подарок подписки на видеосервис Wink и на образовательную платформу «Ростелеком. Лицей».Приобрести промокод на подписку можно в интернет-магазине OZON.Цифровой видеосервис «Ростелекома» Wink — это более 270 телеканалов и свыше 50 000 позиций кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента .Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).«Ростелеком. Лицей» - это образовательная платформа, содержащая материалы школьной программы и дополнительный контент. Все материалы на сайте разбиты на два раздела: «Школа» и «Развитие». В «Школе» можно изучать и закреплять школьную программу, а «Развитие» помогает ребенку разобраться в современных цифровых технологиях, сформировать здоровые привычки, развивать логику, память и креативность.Лицей избавляет от стресса родителей и помогает детям привыкать к электронному образованию, получать от него новые возможности.Гаджеты со скидкойВ интернете-магазине «Ростелекома» продолжается большая новогодняя распродажа гаджетов. В ассортименте представлены производители Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi и другие бренды.На сайте можно заказать подарки по выгодным ценам и приобрести с доставкой. Но, если вы хотите лично проверить товар перед получением, то можно указать в заказе самовывоз. Часть моделей можно приобрести в кредит. Распродажа продлится все праздники, до 10 января.Цифровая МарусяПочитать детям сказку, рассказать о погоде на завтра, поставить будильник, найти любимую песню или фильм, да и просто поболтать с вами холодными зимними вечерами сможет она – «Маруся».Умная колонка «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» стала одним из первых результатов совместной работы «Ростелекома» и Mail.ru Group по развитию технологий голосового управления. Колонка вписана в систему умных сервисов «Ростелекома» и может, например, управлять домашними приборами, включенными в умную розетку, менять цвет и яркость умной лампочки, искать фильмы и переключать каналы в сервисе Wink. «Маруся» неплохо разбирается и в музыке: она умеет самостоятельно регулировать громкость композиции в зависимости от жанра: рок-музыке добавит басов, колыбельную сделает чуть тише.При покупке «Капсулы» клиент получает в подарок шесть месяцев подписки на музыку «ВКонтакте». Устройство можно приобрести в рассрочку.Подарите безопасностьУслуги «Видеонаблюдение» и «Умный дом» от «Ростелекома» включают в себя облачные сервисы непрерывного наблюдения за квартирой. Оборудование для этих услуг также доступно для покупки в интернет-магазине «Ростелекома». «Умный дом» включает набор датчиков, которые могут отслеживать задымления, протечки и т.п.Камеры «Видеонаблюдения» могут быть наружными или внутренними, они имеют широкий угол обзора, датчик движения и инфракрасную подсветку. В зависимости от оборудования съемка может осуществляться в формате HD или Full HD. Камера работает от сети любого интернет-провайдера и управляется через WEB-интерфейс и мобильное приложение. Пользователь всегда может наблюдать происходящее в месте установки камеры в режиме онлайн, а наличие микрофона и динамика также позволяет использовать оборудование для двусторонней передачи голосовых сообщений. В зависимости от тарифа видеозаписи хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней.Услуга видеонаблюдения будет полезна все 365 дней в году, ведь всегда хочется иметь возможность удостовериться, что в твоей квартире или загородном доме всё тихо и спокойно.Очень сообразительный роутерСпециально для любителей компьютерных игр компании «Ростелеком» и Huawei представили домашний Wi-Fi роутер, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта.Киберспортсмены и любители видеоигр по достоинству оценят преимущества нового устройства. Роутер «Игровой», благодаря инновационным технологиям Huawei, минимизирует задержку передачи пакетов до и от игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа. Сокращение времени задержки достигается за счет встроенных в роутер и реализованных на модуле собственной разработки технологий искусственного интеллекта, которые мгновенно распознают пакеты игровых приложений и обеспечивают их приоритизацию.Роутер работает только на базе доступа в интернет по технологии PON, подключение купленного оборудования производит технический специалист «Ростелекома».И небольшой подарок абонентамЧтобы праздники были еще приятнее, всем своим новым и действующим абонентам «Ростелеком» дарит бесплатную подписку на пакет «Новогодний» от Wink. Внутри – тысячи фильмов и сериалов, а также дополнительные тематические ТВ-каналы. Этого с лихвой хватит не только на новогодние каникулы, но и на все длинные зимние вечера. Пакет подключатся на 30 дней, а после автоматически отключается. Воспользоваться предложением можно до 31 января 2021 года включительно.Кроме этого, «Ростелеком» подарит скидку 15% на покупку и аренду платных фильмов и сериалов.