Сегодня, 25 декабря, историку Олегу Соколову пришлось заново вернуться к событиям 7 ноября 2019 года. Как утром он навещал своих маленьких дочек, а вечером встретил с поезда свою 24-летнюю сожительницу Настю Ещенко, привел ее в квартиру на Мойке, но после романтического ужина убил. В расследование этого громкого дела, наконец, поставлена точка - бывший доцент СПбГУ получил по совокупности преступлений 12 лет и 6 месяцев колонии строго режима.Приговор дался Соколову не легко. Мало того, что заседание длилось три часа с одним лишь 10-минутным перерывом, он еще и не имел право слова. В этот раз говорила лишь судья, зачитывая показания свидетелей - знакомых, родных Соколова, случайных очевидцев трагедии, спасателей и судмедэкспертов. Это заметно утомляло 64-летнего доцента, поэтому он не находил себе места в «аквариуме».Обвиняемый то и дело поворачивался спиной к судье, демонстрируя явное неуважение, теребил маску на лице, переминался с ноги на ногу, как нашкодивший ребенок. Странно было видеть Соколова таким, ведь за год суда все журналисты уже привыкли к его шоу: с ором, хватанием за сердце и даже кратковременным сном.И даже когда судья перешла к самому главному - оглашению приговора - Соколов не шевельнул ни одной мышцей. Он продолжал смотреть в никуда и, возможно, размышлял, успеет ли за 12,5 лет дописать ту самую книгу о большой любви к Насте и к себе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Как мне теперь позвонить родителям»: Историк Соколов, услышав приговор суда, схватился за головуСудья Максименко объяснила, почему отправила доцента СПбГУ, убившего аспирантку Ещенко, в колонию на 12,5 лет (подробности)Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницуБывший преподаватель СПбГУ впервые попросил прощения у родителей Анастасии Ещенко и заявил, что ничего не боится (подробности)