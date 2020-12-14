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Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницу

Бывший преподаватель СПбГУ впервые попросил прощения у родителей Анастасии Ещенко и заявил, что ничего не боится
Источник:kp.ru
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Соколов выступил в последний раз

Соколов выступил в последний раз

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подошел к концу судебный процесс по делу 64-летнего историка Олега Соколова, убившего и расчленившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Прокуратура попросила для историка 15 лет колонии. Адвокат Соколова Сергей Лукьянов в свою очередь назвал семь смягчающих обстоятельств: наличие детей у Соколова, признание вины и его раскаяние, состояние здоровья, сотрудничество со следствием, аморальное поведение жертвы, психотравмирующую ситуацию - травлю со стороны научного оппонента Евгения Понасенкова и попросил дать Соколову не более 8 лет колонии.

После шестичасового заседания, которое состоялось 14 декабря в городском суде, бывшему доценту СПбГУ предоставили право последнего слова. На пламенную речь Соколову понадобилось 20 минут.

Анастасия была аспиранткой СПбГУ

Анастасия была аспиранткой СПбГУ

Фото: СОЦСЕТИ

- Я не только должен быть наказан, но и желаю быть наказанным, - заявил Соколов. - Но есть одно "но". Я хочу быть наказан за то, что совершил, а не за то, что мне вменили в вину ряд СМИ: "страшный садист, эдакий профессор Мориарти и убивает невинную девушку из-за комплексов". Спустя три года и три месяца после начала нашей любви, Настя написала в своем дневнике: "Я люблю и любима, мы с мужем выстроили идеальные отношения. Со времени наша любовь не угасает". Как могла она написать такое, если живет с садистом и профессором Мориарти? Я представил ее всем своим друзьям как невесту. Как могут журналисты такую глупость и идиотизм вбивать в голову? Ну, разве нет честного журналиста, который может это сообщить? Были чудовищные, страшные оскорбления, которыми осыпала потерпевшая моих детей. Ее оскорбления записаны на камеру моего смартфона, но это так и не дошло ни до одного канала. Эта нежная девушка - у нее был грубейший мат. И нигде это не прошло. Не дошло до людей и до общественного мнения причина убийства. Речь идет о травле, которой мы подверглись со стороны злодея Понасенкова. Эта травля длилась два года. Но уже через полгода Настя не выдержала. Она вступила в интимную связь со зрелым мужчиной, опытным преступником рецидивистом. О ее измене также молчат, а кто-то пытается приписать, что это мои фантазии, поднять на смех. Утратив любовь, изменив, Анастасия не ушла от меня. Она не желала находиться под угрозой ареста. Она осталась исключительно из корыстных побуждений: квартира в Петербурге, диссертация, карьера. И она переродилась. Она изводила меня сценами и оскорблениями детей. Если бы она не показала себя ранее как честный и достойный человек, мы бы расстались тут же. Но я слишком сильно любил, доверял ей, не потрудившись узнать, чем она занимается во время моих отъездов.

С Ещенко Соколов был в отношениях 5 лет.

С Ещенко Соколов был в отношениях 5 лет.

Фото: СОЦСЕТИ

Сглотнув, Соколов с таким же усердием продолжил читать заранее написанный текст на листах А4.

- 10 июля мы подали заявление в ЗАГС. В августе я представил ее как мою невесту. В суде я узнал, что ее любовник в это время был арестован на Украине. Я был удобным средством для старта научной карьеры, истерик стало меньше, градус напряжения опустился. 2 сентябре она последний раз написал мне в смс "Я вас очень люблю". Но возвращается она другим человеком. Затем тайком от меня она снова едет в Москву, я узнал много месяцев спустя из материалов расследования. Наконец 7 ноября она снова приезжает в Москву, мотив поездки - срочно надо посетить архив. Кто знаком с работой историка, тот знает, что в исключительных случаях нужно срочно поехать в архив. Никаких подобных обстоятельств у нее не было. Цель была другой - для прикрытия она в архиве побывала. Она выключила телефон, она встретилась с человеком или людьми, которые вступили с ней контакт с целью жесткого удара по мне. Полагаю, что мои враги обещали ей в Москве работу и карьеру. Платой должен быть громкий разрыв со мной, который приведет к моей катастрофе профессиональной. Мое исключение из университета, полное уничтожение меня как личности, которую уважают. В этом был заинтересован только один человек - Понасенков.

Если бы Настя хотела уйти от меня, не было бы ничего проще: достаточно не ехать со мной в Париж к друзьям, а спокойно подумать, с кем она. Даже 7 ноября ничего не мешало после ужина лечь спать. Могла сказать, что устала. А утром могла, собрав вещи, спокойно уйти. Когда я распрощался с женой Анной, мы не повысили голос друг на друга, ни одного крика не было. Это было расставание достойных людей. Если бы Анастасия 8 ноября сказала: "Я вас любила, больше не люблю", у меня бы слезы текли и все. Для меня бы была трагедия, а она ушла к кому хотела. Я ей предлагал снять квартиру, она не уходила. Ей было удобно с человеком: квартира в центре города, человек, который везет в Париж, Вену, Венецию, Прагу. Но если бы появился кто-то другой, кто может предложить больше, она была готова уйти.

Соколов убил Анастасию в своей квартире на набережной Мойки

Соколов убил Анастасию в своей квартире на набережной Мойки

Фото: СОЦСЕТИ

Она обрушилась на меня с дикой злобой. Я теперь понимаю, оттуда это произошло. Карьера была навязчивой идеей. Пообещав золотые горы, нелюди направили ее на меня, как снаряд. Поклявшись, что никогда ее не ударю, я не ударил, я долго держался, пока безумие не ударило по мне. Я клянусь, что я ни разу ее не ударил. Я ее хотел остановить, когда она пыталась ночью выскочить. Но получилось так, что Настя, вернувшись, обрушилась с бешеной агрессией. Настя погибла. У меня нет той жизни больше.

Я хотел умереть, но уйти достойно, попрощавшись с родителями, с детьми, написать завещание. Я действительно хотел умереть - это правда абсолютно. Но теперь, зная, что предшествовало этой трагедии, о физической измене, о предательстве, я не хочу уйти из жизни, но и не дорожу ей. Если бы я мог дать табельное оружие маме Анастасии и сказать - застрелите, если вы считаете, что я совершил хладнокровно. Я бы с радостью принял смерть. Но сейчас я в руках правосудия. Закон суров, но это закон. Я в мучениях буду искупать свою страшную ошибку. Мне не прожить столько в тюрьме, сколько наказания мне просят. У нас была большая разница в возрасте с Настей, да, но мы искренне и преданно любили друг друга. Мне в голову не могли прийти то, что дальше произошло. Я не мог в это поверить, но это было.

Соколов 20 минут зачитывал свое последнее слово.

Соколов 20 минут зачитывал свое последнее слово.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А теперь я хотел обратиться к родителям Анастасии. Я конечно, понимаю, что грешно просить о прощении, но хочу на коленях просить о малом снисхождении, простите человека, который сошел с ума. Я ничего не боюсь, мне бояться нечего. Моей жизни больше нет. Я прошу, чтобы родители постарались понять, что их дочь для меня была сильной, любовью, последней любовь моей жизни. Два года ломали нашу жизнь и сломали. Простите ради Анастасии, хоть чуть-чуть простите, хоть капельку.

Но это еще не конец. Какое наказание получит бывший доцент СПбГУ - станет известно 25 декабря 2020 года. Именно на эту дату назначен приговор Соколову.

Приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову вынесут 25 декабря 2020 года.

Приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову вынесут 25 декабря 2020 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним, преподаватель СПбГУ пять лет был в отношениях со своей студенткой Анастасией Ещенко. После начала романа с ней Олег Соколов развелся со своей женой, с которой он воспитывал двух дочерей. Соколов и Ещенко планировали свадьбу, но в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года во время праздника в честь пятилетия отношениям они поссорились. По версии Соколова - из-за того, что Анастасия оскорбляла и ненавидела его детей. По версии следствия - из-за ревности.

На этой почве обезумевший Соколов достал обрез винтовки, которая хранилась у него в квартире в сейфе, и выстрели Анастасии в голову. После этого, по версии следствия, историк душил девушку, а потом добил тремя выстрелами в голову.

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