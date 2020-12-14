Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницу

Соколов выступил в последний раз Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге подошел к концу судебный процесс по делу 64-летнего историка Олега Соколова, убившего и расчленившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Прокуратура попросила для историка 15 лет колонии. Адвокат Соколова Сергей Лукьянов в свою очередь назвал семь смягчающих обстоятельств: наличие детей у Соколова, признание вины и его раскаяние, состояние здоровья, сотрудничество со следствием, аморальное поведение жертвы, психотравмирующую ситуацию - травлю со стороны научного оппонента Евгения Понасенкова и попросил дать Соколову не более 8 лет колонии.

После шестичасового заседания, которое состоялось 14 декабря в городском суде, бывшему доценту СПбГУ предоставили право последнего слова. На пламенную речь Соколову понадобилось 20 минут.

Анастасия была аспиранткой СПбГУ Фото: СОЦСЕТИ

- Я не только должен быть наказан, но и желаю быть наказанным, - заявил Соколов. - Но есть одно "но". Я хочу быть наказан за то, что совершил, а не за то, что мне вменили в вину ряд СМИ: "страшный садист, эдакий профессор Мориарти и убивает невинную девушку из-за комплексов". Спустя три года и три месяца после начала нашей любви, Настя написала в своем дневнике: "Я люблю и любима, мы с мужем выстроили идеальные отношения. Со времени наша любовь не угасает". Как могла она написать такое, если живет с садистом и профессором Мориарти? Я представил ее всем своим друзьям как невесту. Как могут журналисты такую глупость и идиотизм вбивать в голову? Ну, разве нет честного журналиста, который может это сообщить? Были чудовищные, страшные оскорбления, которыми осыпала потерпевшая моих детей. Ее оскорбления записаны на камеру моего смартфона, но это так и не дошло ни до одного канала. Эта нежная девушка - у нее был грубейший мат. И нигде это не прошло. Не дошло до людей и до общественного мнения причина убийства. Речь идет о травле, которой мы подверглись со стороны злодея Понасенкова. Эта травля длилась два года. Но уже через полгода Настя не выдержала. Она вступила в интимную связь со зрелым мужчиной, опытным преступником рецидивистом. О ее измене также молчат, а кто-то пытается приписать, что это мои фантазии, поднять на смех. Утратив любовь, изменив, Анастасия не ушла от меня. Она не желала находиться под угрозой ареста. Она осталась исключительно из корыстных побуждений: квартира в Петербурге, диссертация, карьера. И она переродилась. Она изводила меня сценами и оскорблениями детей. Если бы она не показала себя ранее как честный и достойный человек, мы бы расстались тут же. Но я слишком сильно любил, доверял ей, не потрудившись узнать, чем она занимается во время моих отъездов.

С Ещенко Соколов был в отношениях 5 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Сглотнув, Соколов с таким же усердием продолжил читать заранее написанный текст на листах А4.

- 10 июля мы подали заявление в ЗАГС. В августе я представил ее как мою невесту. В суде я узнал, что ее любовник в это время был арестован на Украине. Я был удобным средством для старта научной карьеры, истерик стало меньше, градус напряжения опустился. 2 сентябре она последний раз написал мне в смс "Я вас очень люблю". Но возвращается она другим человеком. Затем тайком от меня она снова едет в Москву, я узнал много месяцев спустя из материалов расследования. Наконец 7 ноября она снова приезжает в Москву, мотив поездки - срочно надо посетить архив. Кто знаком с работой историка, тот знает, что в исключительных случаях нужно срочно поехать в архив. Никаких подобных обстоятельств у нее не было. Цель была другой - для прикрытия она в архиве побывала. Она выключила телефон, она встретилась с человеком или людьми, которые вступили с ней контакт с целью жесткого удара по мне. Полагаю, что мои враги обещали ей в Москве работу и карьеру. Платой должен быть громкий разрыв со мной, который приведет к моей катастрофе профессиональной. Мое исключение из университета, полное уничтожение меня как личности, которую уважают. В этом был заинтересован только один человек - Понасенков.

Если бы Настя хотела уйти от меня, не было бы ничего проще: достаточно не ехать со мной в Париж к друзьям, а спокойно подумать, с кем она. Даже 7 ноября ничего не мешало после ужина лечь спать. Могла сказать, что устала. А утром могла, собрав вещи, спокойно уйти. Когда я распрощался с женой Анной, мы не повысили голос друг на друга, ни одного крика не было. Это было расставание достойных людей. Если бы Анастасия 8 ноября сказала: "Я вас любила, больше не люблю", у меня бы слезы текли и все. Для меня бы была трагедия, а она ушла к кому хотела. Я ей предлагал снять квартиру, она не уходила. Ей было удобно с человеком: квартира в центре города, человек, который везет в Париж, Вену, Венецию, Прагу. Но если бы появился кто-то другой, кто может предложить больше, она была готова уйти.

Соколов убил Анастасию в своей квартире на набережной Мойки Фото: СОЦСЕТИ

Она обрушилась на меня с дикой злобой. Я теперь понимаю, оттуда это произошло. Карьера была навязчивой идеей. Пообещав золотые горы, нелюди направили ее на меня, как снаряд. Поклявшись, что никогда ее не ударю, я не ударил, я долго держался, пока безумие не ударило по мне. Я клянусь, что я ни разу ее не ударил. Я ее хотел остановить, когда она пыталась ночью выскочить. Но получилось так, что Настя, вернувшись, обрушилась с бешеной агрессией. Настя погибла. У меня нет той жизни больше.

Я хотел умереть, но уйти достойно, попрощавшись с родителями, с детьми, написать завещание. Я действительно хотел умереть - это правда абсолютно. Но теперь, зная, что предшествовало этой трагедии, о физической измене, о предательстве, я не хочу уйти из жизни, но и не дорожу ей. Если бы я мог дать табельное оружие маме Анастасии и сказать - застрелите, если вы считаете, что я совершил хладнокровно. Я бы с радостью принял смерть. Но сейчас я в руках правосудия. Закон суров, но это закон. Я в мучениях буду искупать свою страшную ошибку. Мне не прожить столько в тюрьме, сколько наказания мне просят. У нас была большая разница в возрасте с Настей, да, но мы искренне и преданно любили друг друга. Мне в голову не могли прийти то, что дальше произошло. Я не мог в это поверить, но это было.

Соколов 20 минут зачитывал свое последнее слово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

А теперь я хотел обратиться к родителям Анастасии. Я конечно, понимаю, что грешно просить о прощении, но хочу на коленях просить о малом снисхождении, простите человека, который сошел с ума. Я ничего не боюсь, мне бояться нечего. Моей жизни больше нет. Я прошу, чтобы родители постарались понять, что их дочь для меня была сильной, любовью, последней любовь моей жизни. Два года ломали нашу жизнь и сломали. Простите ради Анастасии, хоть чуть-чуть простите, хоть капельку.

Но это еще не конец. Какое наказание получит бывший доцент СПбГУ - станет известно 25 декабря 2020 года. Именно на эту дату назначен приговор Соколову.

Приговор бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову вынесут 25 декабря 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним, преподаватель СПбГУ пять лет был в отношениях со своей студенткой Анастасией Ещенко. После начала романа с ней Олег Соколов развелся со своей женой, с которой он воспитывал двух дочерей. Соколов и Ещенко планировали свадьбу, но в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года во время праздника в честь пятилетия отношениям они поссорились. По версии Соколова - из-за того, что Анастасия оскорбляла и ненавидела его детей. По версии следствия - из-за ревности.

На этой почве обезумевший Соколов достал обрез винтовки, которая хранилась у него в квартире в сейфе, и выстрели Анастасии в голову. После этого, по версии следствия, историк душил девушку, а потом добил тремя выстрелами в голову.

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