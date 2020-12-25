За приговором суда 64-летнему историку, экс-доценту СПбГУ Олегу Соколову, убившему и расчленившему аспирантку-невесту Анастасию Ещенко, следила вся страна. Впервые, если не в России, то в Петербурге точно, кавалер Ордена почетного легиона (высшая награда Франции) отправится в российские застенки коротать срок. Судья приговорила бывшего преподавателя престижного вуза к 12,5 годам колонии. Но этот приговор был интересен и тем, кто считает, что вот уже 40 лет Соколов безнаказанно жил, погубив чужую жизнь.Как уже писала \\"Комсомолка\\", в 80-х годах Олег Соколов участвовал в съемках фильма «Россия молодая». Участники картины до сих пор помнят, как историк погубил корабль с молодым ученым на борту. Спустя годы бывший руководитель Морского исторического клуба Ленинграда Рудольф Пожогин вспоминал подробности той трагедии. Историк, по их словам, как только начался шторм, взял чемоданчик с антиквариатом и стал спасаться сам, бросив всю команду. В том плавании погиб молодой ученый, а Олег Соколов за это получил условный срок, который члены клуба до сих пор считают несправедливым. Но они были уверены, что кара рано или поздно настигнет историка.- Случилось частичное возмездие, - признала Ирина Федорова, жена Рудольфа Пожогина. - Но если это не приобретет закономерность в юриспруденции, то все бессмысленно. Посмотрите, сколько подобных случаев за последнее время. Это все не только от того, что некоторые чувствуют безнаказанность, но это ощущение того, что они не с людьми живут, а играют в куклы. Дали ему очень мало все равно.Пожогин и Федорова удивляются, что и в этот раз историк Соколов все сводил к своей личности, а не к самому преступлению.- На самом деле все свелось к интриге, которая развернулась у них внутри партнеров, - поясняет Федорова. - Вот он несчастный, ревнующий, его затравили и так далее. Хотя на самом деле личность этого человека во всех смыслах очень знаковая для тех, кто хочет понять, что такое хорошо и плохо. Он вокруг себя все уничтожает. Говорить только о том, что это случайности жизни, невозможно. Его личность достаточно однобоко рассматривалась. Это пример для тех, кто считает, что все обойдется. Если бы он был чудесным семьянином, он бы не бросил ни одну свою семью. Должно быть моральное порицание. А адвокат рада, что семье удалось добиться такого срока. Хотя он опозорил город и университет.Защитники Соколова пока не раскрывают, будут ли они обжаловать приговор. Семья убитой Анастасии Ещенко ранее заявила, что они удовлетворены приговором.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Его хотели за это повесить, но отмазал отец-полковник»: Доцент Соколов в молодости утопил ученого на съемках фильма «Россия молодая»В 1981 году Олег Соколов был командиром судна, когда во время шторма бросил экипаж и один уплыл на лодке, оставив команду погибать (подробности)Последняя любовь Наполеона: Историка Олега Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режимаСуд вынес приговор убийце 24-летней аспирантки Ещенко. Рассказываем самое главное, что нужно знать об этом деле (подробности)