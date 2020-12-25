Семья убитой Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко не будет обжаловать приговор историку. 12,5 лет колонии строгого режима, который бывшему доценту СПбГУ дал Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, родные погибшей девушки посчитали достаточным наказанием. Но главное, что их дочь никто не смог очернить.- Семья довольна приговором, потому что ключевые доводы были услышаны. Суд указал, что Анастасия не вела себя аморально или противоправно. Она была в отчаянии, - заявила адвокат Александра Бакшеева.Она отметила, что потерпевшей стороне было принципиально, чтобы в основу приговора легли показания бывшей любовницы историка Екатерины Прижигодзкой, которая заявляла о насилии со стороны возрастного сожителя.- Соколов говорил, что изменял всем своим женщинам. Процесс показателен для тех молодых девушек, которые связываются мужчинами, много старше их по возрасту. К сожалению, Настю уже не вернуть, - отметила Бакшеева.Сами родители Анастасии Ещенко, прилетевшие на вынесение приговора в Санкт-Петербург из Краснодарского края, с журналистами общаться не стали. А историк перед ними так публично и не извинился.Напомним, что обвинение просило для Олега Соколова 15 лет заключения, а защита настаивала на восьми. И не лишения, а ограничения свободы.Суд, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, как то: нахождение на иждивении обвиняемого престарелых родителей, научные заслуги, сотрудничество со следствием, частичное признание вины и конфликт с публицистом Евгением Понасенковым, дал Соколову 12,5 лет колонии.Защита историка уже заявила, что будет решать вопрос обжалования после получения приговора в печатном виде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницуБывший преподаватель СПбГУ впервые попросил прощения у родителей Анастасии Ещенко и заявил, что ничего не боится (подробности)«Как мне теперь позвонить родителям»: Историк Соколов, услышав приговор суда, схватился за головуСудья Максименко объяснила, почему отправила доцента СПбГУ, убившего аспирантку Ещенко, в колонию на 12,5 лет (подробности)