64-летний историк Олег Соколов славился своими эмоциональными выступлениями во время всего процесса по убийству 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. За год заседаний историк прошелся едкими высказываниями и по журналистами, и по убитой им невесте, и даже по прокурорам, которые порой посмеивались над его эксцентричностью. Но в день приговора доцент СПбГУ был ниже травы и не проронил ни слова. Единственное, что сказал историк, когда слушал, что ему еще 12,5 лет предстоит провести в колонии - как мне позвонить родителям?- У кого мне спросить разрешения? - вопрошал Соколов у адвоката.Можно считать, что это было последним желанием историка перед приговором. \\"Комсомолка\\" услышала доцента и набрала его родителей.- Все одно и тоже, - устало ответила мать Соколова. При этом ранее она уже говорила \\"КП-Петербург\\", что готова к любому вердикту суда.- Людмила Илларионовна, на заседании суда ваш сын сказал, что хотел бы вам позвонить, - передали мы просьбу Соколова его матери. На той стороне послышался лишь тяжелый вздох. Ответа не последовало.Родители дали понять, что разбиты приговором. Оценивать его они не стали.К слову, не комментировать приговор это общая позиция стороны Соколова. В окружении обсуждают, что такое решение было принято на фоне того, что на заседание приехали родители убитой Анастасии Ещенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Как мне теперь позвонить родителям»: Историк Соколов, услышав приговор суда, схватился за головуСудья Максименко объяснила, почему отправила доцента СПбГУ, убившего аспирантку Ещенко, в колонию на 12,5 лет (подробности)