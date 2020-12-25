В суде Санкт-Петербурга вынесли приговор 64-летнему эпатажному историку Олегу Соколову, который убил, а затем расчленил свою невесту 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Весь процесс, который длился больше года, сопровождался скандалами. Соколов обвинял убитую в неверности и даже подозревал, что она со своим любовником - рецидивистом из уголовного розыска планирует его убить. Злейший враг доцента СПбГУ Евгений Понасенков писал письма в СИЗО историку, чтобы поглумиться над ним. Адвокат семьи Ещенко предполагала, что историк спланировал убийство и еще при живой Ещенко смотрел, куда будет выбрасывать труп после кровавой расправы.В суде 25 декабря было жарко. Из-за коронавируса на заседания Фемиды журналистов теперь не пускают. Но для приговора Соколову сделали исключение - уж слишком большой интерес к его делу.Судья Юлия Максименко перед тем, как решить сколько лет дать историку, взяла двухнедельную паузу. Выйдя к журналистам, она читала приговор не так, как это обычно делают представители Фемиды. Она говорила медленно и с расстановкой, чтобы каждое ее слово было услышано. Обычно же слова зажевывают и тараторят.Слова Соколова о том, что он \\"выстрелил случайно и потом ничего не помнит\\" судья признала защитной версией и не согласилась с ним. Она уточнила, что историк хоть и говорил, что запамятовал, но потом показывал, как все было. Представитель Фемиды подвергал сомнению клятву историка в том, что он не бил возлюбленную. Хоть тот и божился всем святым, что у него есть, среди прочего сюда он включил и историческую науку.Не поверила судья и злейшему врагу историка - его оппоненту Евгению Понасенкову. По ее словам, тот явно испытывал неприязнь к Соколову. Однако доверие у суда вызвала другая неприятная Соколову свидетельница - его первая любовница Екатерина Прижигодзкая, которая рассказывала, как преподаватель ее бил и душил за желание порвать с ним. В тот момент она была еще студенткой. Ее показания приняты судом.Судья посчитала, что историк бил Анастасию в день убийства. Хотя он клялся, что не трогал ее. Не поверила Юлия Максименко и тому, что аспирантка хотела навредить своему жениху и сговорилась для этого с его врагом Понасенковым.Сам Соколов слушал судью, не шелохнувшись. Кажется, его адвокат Сергей Лукьянов волновался сильнее, чем он. Защитник сначала скрестил пальцы, а потом стал нервно крутить ручку. В суде стояла гробовая тишина.На заседание сегодня впервые приехали и родители Анастасии Ещенко. Они слушали приговор судьи, опустив головы. Они до сих пор не могут пережить утрату.Судья признала, что Соколов пытался покончить с собой во время следственных действий. Во время допросов он несколько раз плакал. В качестве доказательств вины Соколова признали показания брата Ещенко, которому она звонила в момент ссоры. Аспирантка призналась, что он бьет уже не первый раз. Во время второго звонка она заявила, что они помирились. В момент ссоры она спрашивала историка - можно ли ей пойти на день рождения к однокурснику. Драку Соколова и Ещенко слышала соседка, которая тоже подтвердила причину ссору - это желание Насти пойти к другу.Однако судья признала, что историк был в психотравмирующей ситуации из-за того, что его на протяжении двух лет травили: \\"его личностные ресурсы были истощены, спектр раздражителей был расширен\\". Это затрагивало и Ещенко. Взаимоотношения стали портиться. Источником ссор между возлюбленными были дети Соколова, к которым ревновала Ещенко.Судья огласила оскорбительные сообщения, которые писала Ещенко Соколову. А также дневник Анастасии, в котором она мечтала о замужестве с Соколовым и общих детях.Чтение приговора заняло несколько часов. Поэтому судья сделала перерыв. Соколов в это время сказал, что хотел бы позвонить родителям после приговора.- У кого лучше спросить разрешение на звонок родителям? - это единственное, чем интересовался историк во время приговора.Судья решила, что первый выстрел попал Насте в лицо. При этом в момент выстрела Насти и Олег Соколов могли быть в любом положении. То есть, суд не стал делать вывод, что историк стрелял в Настю, когда она легла в кровать.- Аффекта у Соколова не было, - пояснила судья Максименко. - Конфликт возник из-за того, что Ещенко хотела пойти на день рождения. И он, и она друг друга оскорбляли. Она убежала из квартиры, а через 40 минут вернулась. Суд не признает поведение Ещенко аморальным. Ее поведение было вызвано ревностью, она была доведена до отчаяния, она устала от контроля. Поэтому она оскорбляла Соколова и его детей. Насилия со стороны Ещенко, опасного для жизни Соколова, не было. То, что она пошла на него с ножом, не свидетельствует о ее противоправных действиях. Оснований для переквалификации преступления нет.Мотив убийства - ревность. Если Анастасия ревновала Соколова к ее детям, то сам историк был неспокоен, когда Анастасия была со своими знакомыми.- Умысел у Соколова возник во время ссоры, то есть внезапно, - не поверила судья в версию гособвинителя о планировании преступления. - Явку с повинной историка суд не признает. О преступлении в тот момент было уже известно.Суд учел наличие детей у Соколова, психотравмирующую ситуацию из-за травли, его вклад в историческую науку, положительные характеристики, возраст, состояние здоровья, принесение извинений родителям. Сам историк спустя три часа был уже утомлен и поникшим.- Суд приговорил Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима, - вынесла приговор судья Максименко. - Ему будут учтены те дни, которые он провел в СИЗО.Соколов, услышав приговор, не проронил ни слова, лишь схватился за голову. Журналисты просили его сказать, как он относится к решению. Но он ушел, не обратив на это внимания. Ранее он говорил, что уже не доживет до того момента, когда выйдет на свободу.- Вопрос об обжаловании будет решен после того, как мы получим приговор, - заявил адвокат Соколова Сергей Лукьянов. - Суд признал, что Соколов способствовал раскрытию преступления. Также суд учел ряд доводов защиты.Адвокат семьи Анастасии Ещенко в свою очередь заявила, что семья довольна приговором.- Ключевые доводы были услышаны, - пояснила адвокат Александра Бакшеева. - Суд указал, что Анастасия не вела себя аморально или противоправно. Она была в отчаянии. Нам было важно отметить, что показания Прижигодзкой должны были лечь в приговор. Соколов говорил, что изменял всем своим женщинам. Процесс показателен для тех молодых девушек, которые связываются со старшими мужчинами. К сожалению, Настю уже не спасти.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Он всегда был пьян и жесток к лошадям»: В суде историк Понасенков вызвал истерику у экс-доцента СоколоваСуд по делу об убийстве превратили в цирк: подсудимый кричал, прокурор смеялась, а судья хваталась за голову (подробности)«Искал, куда выбросить труп, когда она была еще живой»: Историк Соколов изучал карту перед убийством ЕщенкоПо словам адвоката Александры Бакшеевой, это говорит о том, что он заранее готовился к расправе (подробности)Последнее слово Олега Соколова: Что перед приговором сказал суду в свою защиту историк, расчленивший аспирантку-любовницуБывший преподаватель СПбГУ впервые попросил прощения у родителей Анастасии Ещенко и заявил, что ничего не боится (подробности)