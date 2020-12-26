Смольный опубликовал окончательную стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга в 2021 году. Первым-наперво, в комитете по тарифам отметили, что сохранятся льготы по картам «Мир» и «Единой карте петербуржца» (ЕКП).- С 1 января по 31 декабря 2021 при оплате картой «Мир» одна поездка в метро обойдется в 44 рубля, ЕКП – 39 рублей. Скидка к разовому тарифу составит 16 рублей и 21 рубль соответственно. Дополнительный бонус на проезд в метрополитене получат пользователи мобильного приложения ЕКП, к которому привязана банковская карта – проезд составит 36 рублей, а картой «Мир» всего 33 рубля, - рассказывают в Смольном.Что касается разового проезда в метрополитене и наземном транспорте, то он считается по так называемому «гостевому» тарифу, самому дорогому. Власти считают такую стоимость экономически обоснованной и рассчитанной на туристов. Среди общего пассажиропотока таковых всего 13%.- Одна поездка в метро по жетону составит 60 рублей. По «гостевому» тарифу в наземном транспорте – 55 рублей, - отмечают в комитете по тарифам.По «Подорожнику» ездить все еще выгоднее. В 2021 году разовая поездка по данному билету в метро составит 41 рубль, а в трамвае, троллейбусе, автобусе – 36 рублей.Добавим, что комитет по транспорту Санкт-Петербурга реформировал все билетно-тарифное меню с 2021 года, оставив только самые оптимальные виды проездного. В итоге их теперь в 4 раза меньше.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Смольный утвердил цены на шесть видов билетов в Санкт-Петербурге в 2021 году\\"Комсомолка\\" рассчитала стоимость каждого проездного (подробности)