В Баренцевом море потерпело крушение рыболовецкое судно \\"Онега\\". По предварительным, данным погибли 17 членов экипажа. Двое - матрос и штурман - спасены. ЧП произошло утром 28 декабря у архипелага Новая Земля. Возможная и приоритетная причина трагедии - обледенение. \\"Комсомолка\\" в Петербурге\\" узнала у капитана 1 ранга, главы Клуба моряков-подводников и автора книги о крушении подлодки \\"Курск\\" Игоря Курдина, как могло произойти крушение и можно ли было избежать трагедии.- Конечно, легко рассуждать из теплой квартиры, но есть морская практика, - пояснил \\"КП-Петербург\\" Игорь Курдин. - Всем известно, что Баренцево море не замерзающее из-за теплого движения Гольфстрим. Однако во время сильного шторма брызги волн, попадая на оснастку и надстройки корабля, замерзают. Корабль или судно покрываются слоем льда, который становится все больше и больше. Меняется остойчивость судна. Единственный способ борьбы - сбивать этот лед. Если это своевременно не сделать, то происходит мгновенная потеря остойчивости, мгновенное опрокидывание корабля. Все люди, которые находились внутри, к сожалению, обречены. Если моряки полагаются на авось и не сбивают лед, происходит трагедия, - это неоднократно подтверждалось морской практикой. С обледенением надо бороться сразу, и никто кроме экипажа это не сделает.Игорь Курдин уточняет, что трагедии в Баренцевом море 28 декабря можно было избежать. Такой печальный пример служит очередным уроком.- О мертвых либо хорошо, либо ничего кроме правды, - вздыхает Игорь Курдин. - Я говорю не для того, чтобы опорочить честь рыбаков, а для того, чтобы другие не допускали подобного. Отношение к морю должно быть уважительное, не важно, на каком ты судне. Нужно понимать, что твой главный противник - это море. У меня первая книжка так и называлась \\"Враждебные воды\\". Любую команду отдает командир (военный корабль) или капитан (гражданское судно). А сбивается лед самым примитивным способом - с помощью ломов, кирки. Только на самолетах есть специальных антиобледенитель. Члены экипажа судна \\"Онега\\" недооценили опасность обледенения , что и привело к трагическим последствиям.При этом Игорь Курдин уверен: если моряки были внутри помещений, то их, возможно, уже не найдут.- Я думаю, что речи о подъеме этого судна не идет, - уточняет Игорь Курдин. - К сожалению, мы получили еще одну братскую могилу в море. Любой подъем затонувшего судна, тем более в море, это трудоемкая операция. Поэтому к сожалению, большинство судов остается на дне.Что же касается спасенных моряков, то это большое везение.- Все зависит от того, вовремя ли надели спасательные жилеты и гидрокостюмы, если они были, - уточняет капитан 1 ранга. - Важное здесь - быстрота приема помощи, нужно, чтобы быстро кто-то подошел и поднял. Потому что нахождение в холодной воде Баренцева моря опасно, через короткое время человек просто погибает от переохлаждения. Тем более, если люди просто не смогли выбраться из внутренних помещений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Спасены двое: Рыболовецкое судно «Онега» с 19 рыбаками затонуло у архипелага Новая Земля в Баренцевом мореПроверку по факту ЧП начали прокуратура и Росрыболовство (подробности)Список экипажа затонувшего судна \\"Онега\\" 28 декабря 2020 года: рыбаков ищутСтал известен список членов экипажа затонувшего судна \\"Онега\\" 28 декабря 2020 года (подробности)