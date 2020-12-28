Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Для всех нас уходящий 2020 год стал очень насыщенным. Пандемия за считанные месяцы изменила привычный уклад жизни, нам пришлось принимать новые реалии мира и подстраиваться под них. Многие хотят, чтобы этот год поскорее закончился, но если подумать, то для каждого из нас он был посвоему важным. Пандемия подтолкнула нас к тому, чтобы переосмыслить нашу жизнь. На первый план вышли действительно важные вещи: жизнь и здоровье, семья, потребность в любви и понимании. Ограничения и социальная дистанция заставили нас держаться на расстоянии друг от друга, но, несмотря на это, мы стали гораздо ближе. Стали чаще пользоваться мобильными приложениями, онлайн-сервисами. Сегодня дистанционно, через Интернет, можно сделать практически все, даже купить квартиру.COVID-19 изменил отношение людей к своему жилью, и для нас это особенно важно. Квартира перестала быть просто стенами, в которых можно укрыться от внешнего мира. Новое понимание дома - это многофункциональность и комфорт. Квартира стала местом для учебы, работы, отдыха, занятий спортом. Именно такое жилье - с многофункциональными планировками, уютными и красивыми дворами, просторными парадными - мы строим, поэтому интерес к нашим проектам со стороны покупателей в этом году заметно вырос. И в дальнейшем мы будем совершенствовать наши проекты, опираясь на самые актуальные потребности и запросы покупателей.Изменения коснулись не только повседневной жизни, но и бизнеса. Новые реалии показали, насколько важно быть гибкими и уметь адаптироваться к новой ситуации. Группа «Эталон» буквально за считанные дни полностью перешла на онлайн-сделки и предложила новые возможности для своих клиентов. При этом требования к качеству и сервису возросли.Уходящий год преподнес нам много самых разных уроков - от бытовых до философских. Но он подарил нам и совершенно новый опыт, который в будущем обязательно поможет нам стать лучше и успешнее.Примите мои искренние поздравления с наступающими праздниками. Желаю вам здоровья, оптимизма и веры в свои силы! С наступающим Новым, 2021 годом и Рождеством Христовым!