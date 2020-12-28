За 11 месяцев 2020 года объем рефинансирования ипотечного кредитования в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк вырос в четыре раза и составил 5,3 млрд рублей, из них 3,66 млрд – в Санкт-Петербурге. Чаще всего за рефинансированием ипотеки обращались петербуржцы и жители Ленинградской, Вологодской и Калининградской областей.- Рефинансирование ипотеки в Сбербанке – простая, понятная и выгодная процедура. Банк одобряет кредит и вносит средства на счет клиента в другом кредитном учреждении, чтобы погасить предыдущие кредиты, - объясняет заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков. - Осенью мы расширили возможности этого продукта и запустили рефинансирование ипотечных кредитов на новостройки, выданных другими банками, а также сократили список необходимых документов. Все, что нужно – это подать заявку на DomClick.ru и один раз приехать в банк для подписания документов.Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых. Застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы банком.В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели. Заявку можно подать онлайн без справки об остатке задолженности.Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование ипотеки можно на сайте ДомКлик.НА ЗАМЕТКУСеверо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах РФ - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. В настоящее время Северо-Западный банк Сбербанка России располагает самой развитой филиальной сетью в регионе, состоящей из 1289 офисов по обслуживанию клиентов.