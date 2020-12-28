Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко решил ввести жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса на новогодних праздниках - комендантский час в Ленинградской области с 30 декабря 2020 года до 10 января 2021 года. Распространяться ограничение будет только на детей и подростков. Взрослые смогут спокойно передвигаться по улице и в ночное время суток.- Регион с 30 декабря по 10 января вводит \\"комендантский час\\" для подростков. Несовершеннолетним детям нельзя будет без родителей находиться с 21.00 до 06.00 на улицах, стадионах, в парках, в транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах, - рассказали в администрации Ленинградской области.Так, во время новогодних каникул детям и подросткам придется внимательно следить за временем, чтобы вовремя успеть домой. При этом, на данный момент не предусмотрено никакого штрафа за нарушение \\"комендантского часа\\".Напомним, что с 30 декабря по 3 января, в области также запрещена работа фуд-кортов и фуд-плейсов во всех ТЦ и ТК.