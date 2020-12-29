Приближается самый чудесный праздник – Новый год, а за ним – 10 дней волшебных каникул. И провести их нужно весело и с пользой. Но что делать, когда все салаты съедены, фильмы просмотрены, а развлекательные центры закрыты? Самое время для активного отдыха на свежем воздухе!Загородный клуб «Озорные белки» - это не просто парк приключений. Это настоящий оазис, удаленный от скоростных шоссе и высотных застроек. На территории 7Га расположены более 25 аттракционов, которые очаруют не только детей, но и взрослых. Среди них батуты, тарзанки, горки, дома на деревьях, сеточные лабиринты, огромные катушки.Удивительно, но каждый аттракцион выдерживает вес до 120 кг, что позволяет взрослым полностью погрузиться в детство и развлекаться, не отставая от детей.Животный мир парка весьма разнообразен. Только здесь можно увидеть, как по тропинкам разгуливают элегантные альпака, а курочки сами подходят к гостям, чтобы познакомиться.Заснеженный парк поражает своей красотой. А вечерняя подсветка погружает в настоящую сказку и вызывает желание не покидать это удивительное место. И такая возможность есть. Ведь на территории находятся три роскошных дизайнерских таунхауса, а совсем недавно появился и номерной фонд. Не обойдется и без сюрпризов от Деда Мороза. Все праздничные дни он проведет в своей резиденции на территории парка в ожидании гостей.Парк находятся на свежем воздухе, что важно в нынешнее время. Поэтому укутывайтесь потеплее, запасайтесь отличным настроением и вперед навстречу приключениям.