Телеведущую Ольгу Бузову знает вся страна, а у некоторых она прочто ассоциируется с настоящей блондинкой со всеми вытекающими отсюда стереотипами. Звезду \\"Дома-2\\" не редко обвиняют в наивности и глупости, но вот загадка - это придуманный образ или настоящая Ольга? Такой же вопрос задали Бузовой во время интервью на YouTube-канале PEOPLETALK.- Меня это совсем не обижает. Может, люди путают глупость с наивностью? Это не образ, созданный продюсерами. Это я! - ответила Оля.Телеведущая также объяснила, что она часто ведется на провокации и иногда совершает ошибки. Про образ Ольги \\"КП-Петербург\\" говорила и ее мама Ирина Бузова. По ее словам, все дело в характере дочери.- Оля с детства не стесняется сказать, что она не помнит или не понимает, - пояснила \\"КП\\" Ирина Александровна. - Ей не стыдно признаться в своем незнании чего-либо. Если она спокойна, она вас удивит своим кругозором. А если устроить против нее провокацию, попытаться подловить, у нее сразу же «ежики», в таком состоянии она может совершить что-то абсурдное.Ирина Бузова привела пример, как однажды дочка в школе готовила доклад и очень волновалась. В стрессовой ситуации она во время выступления неправильно расставила ударения: «СуслИки и бОбры обитают в тундрЕ». При этом к таким ситуациям Ольга, по словам родственницы, всегда относится с самоиронией и юмором. Волнение не помешало Ольге хорошо закончить школу и получить красный диплом.- Оля даже различает виды почв по составу. Один мой друг вспоминал: «Гуляем с ней, а она вегетативные формы растений показывает! - смеется Ирина Бузова. - Преподаватели в университет ее любили, особенно по философии, она писала хорошие работы по Канту и Гегелю.При этом Ольга Бузова сама иногда над собой иронизирует. После очередного курьеза она может позвонить маме и рассказать, заливаясь смехом, об очередном провале на людях.- Да, от волнения дочка может сказать несуразную фразу, если сильно торопится, - добавляет мать Ольги. - А потом говорит: «Ой, мама, я там опять такое ляпнула». Она не скрывает это и не прячется. Да, иногда она смешная.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Ее первый парень был, как Саша Белый – держал район»: Мать Бузовой рассказала о романах дочери и о том, как ее били в школеИрина Александровна в эксклюзивном интервью «КП» вспомнила, что раньше Олю всегда считали вундеркиндом и объяснила, почему девушка с красным дипломом стала звездой «Дома-2» (подробности)