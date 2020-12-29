Новый год и праздничное настроение придут в дома петербуржцев с телеканалом «Санкт-Петербург». Весь день 31 декабря и в саму новогоднюю ночь зрителей ждет фейерверк самых неожиданных сюрпризов. В праздничной программе есть все, что нужно, чтобы сделать это время незабываемым: всеми любимые фильмы, концерты и, конечно, эксклюзивные проекты телеканала.Начнется праздничный эфир с бессмертной сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». В 12.05 зрители телеканала «Санкт-Петербург» побывают на «Губернаторской елке» и увидят уникальный ледовый киноспектакль с участием олимпийских чемпионов по фигурному катанию, который был подготовлен творческим коллективом Санкт-Петербургского государственного детского ледового театра. В роли Снежной королевы знаменитая фигуристка Елена Бережная, а озвучила эту героиню Татьяна Навка. В роли Герды – София Касинс, разбойники – чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов, рассказчик – Алексей Тихонов. Киноспектакль сочетает в себе абсолютно новаторское техническое решение и ностальгический опыт легендарного проекта «Сказка за сказкой», выходившего на Ленинградском телевидении, поэтому его смогут оценить и маленькие зрители, и их родители.В 17.10 телеканал «Санкт-Петербург» приглашает окунуться в атмосферу праздника в стиле имперской столицы. «Петербургские метаморфозы, или Так и живем. Новогодний вечер в Юсуповском дворце на Мойке» - шоу-коктейль из музыки, театральности, драматизма и таинственности. В великолепных интерьерах Юсуповского дворца развернется действо, увлекающее зрителей в мир чудес – проводниками в нем станут ведущие телеканала Дарина Шарова и Андрей Зайцев, а также артисты театра «Зазеркалье» в различных образах, включая Феликса Юсупова и Григория Распутина. Звезды мюзиклов Иван Ожогин и Манана Гогитидзе, петербургские клоуны Анвар Либабов, Александр Скворцов, Наталья Фиссон и театр «Комик-трест», джазмен Давид Голощекин, Михаил и Сергей Боярские – вот далеко неполный список участников этого уникального вечера. Важным и заметным участником программы стал симфонический оркестр под руководством Михаила Голикова.В 23.20, в то время, когда все приготовления к новогоднему торжеству уже завершатся, гости за праздничным столом, и остается только открыть шампанское, начнется программа «Карнавальная ночь у Певческого моста». Во дворах Капеллы, в одном из уютнейших мест Северной столицы, в праздничном вихре новогодней ночи закружатся любимые всеми артисты и певцы: Максим Леонидов, Татьяна Буланова, Алиса Вокс, Игорь Корнелюк, Евгений Дятлов, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, участники шоу «Голос» Алина Виардо, Юрий Гордиенко и многие другие. Ведущие вечера Людмила Ширяева и Василий Киров.Кроме того, в течение всего праздничного эфира будут звучать поздравления знаменитых петербуржцев: теплые слова скажут Юрий Гальцев, Фабио Мастранджело, Давил Голощекин, Евгений Дятлов, Игорь Скляр, Петр Захаров и многие другие. И конечно, зрителей ждут любимые новогодние фильмы, среди которых советский мюзикл «Тайна Снежной королевы», фильмы «Вьюга», «Новогодний рейс» и другие.