Временный стационар в «Ленэкспо» нарастил мощности по приему пациентов и ввел в работу еще три павильона. Людей, заболевших коронавирусом, здесь смогут принимать уже в новогодние праздники. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в стационаре есть все для того, чтобы оказать жителям квалифицированную медицинскую помощь.- Современный госпиталь оснащен всем необходимым для лечения тяжелых больных и больных средней тяжести. Он полностью соответствует всем стандартам, - отметил градоначальник.Сейчас временный стационар в «Ленэкспо» представляет собой полноценную больницу. Импровизированные палаты разделены на блоки, около каждой койки есть индивидуальное освещение и розетки. Также ко всем кроватям подведет кислород – на случай, если больной не может дышать самостоятельно.Как пояснил глава города, возможность подачи кислорода к койкам была предусмотрена еще во время первого подъема заболеваемости, когда под временный госпиталь разворачивали первый корпус (павильон №7).- Это себя оправдало. В настоящее время все сданные корпуса (павильоны №1, 2, 3, 5, 7 и 8) завершили формирование временного госпиталя, - подчеркнул Беглов. - В его арсенале – три аппарата КТ, реанимация и возможность перемещения больных между корпусами.Напомним, сегодня в «Ленэкспо» насчитывается 1769 коек для лечения больных коронавирусом. Они находятся в павильонах 5,7 и 8. Здесь работают медики из Госпиталя для ветеранов войн. Благодаря трем новым корпусам появилась возможность разместить в стационаре еще 680 пациентов. Их лечить станут медики Введенской больницы. В общей сложности госпиталь в «Ленэкспо» сейчас насчитывает 2500 коек.