Автомобилисты - абоненты «МегаФона» - теперь всегда на связи: на трассе Санкт-Петербург – Москва построены почти 100 базовых станций, благодаря которым скорость доступа в интернет варьируется здесь от 20 до 90 Мбит/с. Это значит, что водители могут звонить, отправлять смс и выходить в интернет на протяженности всей дороги, не переживая за качество сигнала.- Водителям нужны онлайн-карты, возможность пополнить баланс транспондера и слушать музыку в пути. Для пассажиров важны развлекательные сервисы и digital-инструменты для общения, учебы и работы. Теперь все это доступно для наших абонентов, находящихся в движении, – комментирует технический директор МегаФона на Северо-Западе Петр Солодовник.М-11 «Нева» почти год назад связала последним открытым участком трассы Москву и Санкт-Петербург. Автомагистраль стала дублером исчерпавшей свою пропускную способность дороги М-10 «Россия». Длина М-11 «Нева» – около 680 км. Она пролегла от МКАД по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход всех населенных пунктов до кольцевой дороги вокруг Петербурга.