Жители деревни Темки в Смоленской области вот уже несколько дней не могут отойти от жестокого убийства 38-летней воспитательницы детского сада Виктории Реснянской. Женщина возвращалась в тот день с работы немного позже обычного, так как в тот день записывала с детьми поздравление с Новым годом. Как считают в следствии, по пути домой ей попались двое школьников (16 и 17 лет) - одноклассники ее сына, которые напали на нее, изнасиловали и задушили шнурком. Тело воспитатели они спрятали в лесу, после чего скрылись. \\"Комсомолка\\" поговорила с дочерью погибшей, которая рассказала, почему они пошли на преступление и как их безнаказанность привела к трагедии.- Я была с ними знакома, училась вместе с ними, - рассказала \\"КП-Петербург\\" дочь воспитателя Валерия. - Они и раньше \\"отличались\\": вокруг деревни поджоги устраивали, воровали, избивали тех, кто слабее их. Они одноклассники, оба остались на второй год. В деревне их побаивались. Они со своей компанией уже нападали на людей, причем, на тех, кто шел один.Погибшая воспитатель детского сада знала обоих подростков и даже пыталась их вразумить.- Я не знаю, почему именно они пошли на такой поступок, но есть несколько предположений, - вздыхает Валерия. - Я сама хочу задать им этот вопрос на суде. Мама хотела поставить их на путь истинный, вбивала в голову мысль, что все, что они творят, не приведет ни к чему хорошему, что нужно идти учиться, получать профессию, работать, что они так ничего не добьются. Их все знали, у нас деревня очень маленькая. А они постоянно ошивались на улице, спиртное расписывали.Виктория Реснянская не хотела, чтобы ее сын связался с такой компанией, поэтому всячески его оберегала от них. Это бесило буйных подростков.- Брат с ним не общался, я следила, чтобы он никуда не влез, - продолжает дочь убитой воспитательницы. - А они обижались. Подходили к нашему дому и обзывали брата \\"маменькиным сынком\\", кричали: \\"Вместо того, чтобы идти гулять, он помогает маме\\". Заступиться было некому - мама нас одна воспитывала.Однако Валерия подозревает, что подростки напали на ее мать неспроста. Она считает, что это была месть за отвергнутые ухаживания одного из членов компании.- В этой истории еще один человек, которого сейчас ищет полиция, - плачет Валерия. - Его не успели поймать, но он тоже с нашей деревни, ему чуть больше 20 лет. Эти подростки часто с ним ошивались, он вроде бы привозил им наркотик. Моя мама говорила, что она очень боится этого парня. Он в соцсетях все время добавлялся к ней в друзья, а она отклоняла заявку. И после этого он подошел к ней на улице и сказал: \\"Ты еще об этом пожалеешь\\". Она и мне говорила, что ей страшно. Я ей отвечала, чтобы сразу вызывала полицию. И сейчас на месте преступления найден плед, на котором тащили тело. Это был его плед! Я не думаю, что эти малолетки сами бы справились.В тот роковой вечер Валерия созванивалась с матерью незадолго до трагедии. Она была счастлива и ждала переезда в Калининград, куда собиралась переехать с детьми после Нового года.- У меня был корпоратив, я ей позвонила и сказала: \\"мамулечка, я люблю тебя очень\\", - плачет дочь воспитателя. - Она ответила: \\"Доча, я чувствую свою судьбу, вот-вот все должно прийти, я встречу мужа\\". Мама мечтала выйти замуж...С обвиняемыми семья воспитателя живет на одной улице. Но никто из родственников подростков перед ними так и не извинился.- Моя мама знала их родителей. Мы все на одной улице живем, разница в три дома, - продолжает Валерия. - У одного мама с папой есть, у второго бабушка и дедушка опекуны. Они со мной не связывались. Они вообще ничего не говорят, извинений не принесли. Эти парни сами считают, что им ничего не будет, потому что они еще дети. Раньше ведь все дела против них закрывали, поэтому считают, что и это дело закроют. У нас такой участковый просто...Сестра одного из подростков, тем временем, заявила \\"КП-Петербург\\", что не верит в причастность брата к преступлению. От подробных комментариев она отказалась.Сейчас следователи уже возбудили уголовные дела не только на подростков, но и по статье \\"Халатность\\".- Следствием установлено, что еще в 2016 году несовершеннолетние впервые попали в поле зрения органов системы профилактики и были поставлены на учет в связи с совершением общественно опасных деяний, - поясняют в СКР. - После чего подростки систематически совершали административные нарушения и преступления. Вели антиобщественный образ жизни. В адрес органов государственной власти и местного самоуправления поступали многочисленные обращения об их противоправной деятельности, в том числе связанной с применением насилия. Таким образом, бездействие органов системы профилактики Темкинского района и непринятие мер способствовали возникновению у несовершеннолетних ощущения бесконтрольности и безнаказанности, в результате чего 23 декабря текущего года они совершили особо тяжкое преступление.Самим подросткам сейчас грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Школьник с приятелем изнасиловали и задушили воспитательницу детского сада в Смоленской областиТело 38-летней женщины нашли в лесу у дороги в деревне Селенки (подробности)