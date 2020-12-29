В этом году официальные дилеры ŠKODA «Авто Премиум» верны добрым традициям и вновь пригласили Санта Клауса из Праги. Зимний волшебник хорошо подготовился. Он заказал новогодний автомобиль у дилеров чешской марки, обновил свой колпак и уже упаковывает новогодние подарки. На этот раз он планирует визиты к ребятам из социального клуба Бабочка в рождественские каникулы, ведь именно в эти дни все мы ждем чудес и волшебства. А подарки действительно волшебные – это ароматные наборы натуральной косметики от парфюмерной сети РИВ ГОШ, партнера проекта.Уже третий год подряд группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» сотрудничает с социальным клубом «Бабочка», объединяющим семьи, воспитывающие ребят с ДЦП. Этот клуб стал для ребят окном в мир, где живут радость и доброта.Клуб «Бабочка», вместе с партнерами, один из которых «Авто Премиум», организует для своих членов встречи и мероприятия, походы в театр, в цирк и на выставки. В этом году встречи проходят онлайн. Но чешский Санта Клаус имеет в запасе все средства защиты и отличный иммунитет, поэтому ребята смогут получить подарки с доставкой на дом. А еще, они смогут отправить поздравительные открытки своим родным, друзьям и близким в любую точку мира, куда только может добраться новогодняя почта. Мобильное почтовое отделение ŠKODA прибудет в каждый дом с поздравительным эскортом.Транспортным средством современного Санта Клауса уже давно стал автомобиль ŠKODA KODIAQ. Он намного надежнее северных оленей, и великолепно приспособлен к поездкам по городским улицам и загородным трассам.А чтобы рождественские чудеса запомнились надолго, для семей клуба организуют домашнюю новогоднюю фотосессию.Давайте вместе дарить радость друг другу, ведь даже небольшие знаки внимания могут стать настоящим чудом!А если вы хотите приобрести транспортное средство Санта Клауса, выбирайте поскорее на сайте. Здесь даже можно дистанционно забронировать автомобиль. И это тоже чудесно!Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK,YouTube и Instagram.