Сернурский сырзавод – предприятие, которое находится в Марий Эл, но известно далеко за пределами республики. Знаменито оно, в том числе, крупнейшей в России и СНГ собственной фермой, где содержатся около 10 тысяч зааненских коз и 700 овец. Ежедневно они дают больше 5 тонн молока, которое и отправляется на завод, чтобы стать вкуснейшей продукцией.В ассортименте Сернурского сырзавода насчитывается около 150 наименований – молочные продукты, сыры, мясные изделия, кондитерские. Основали производство отец и сын Кожановы. Всего в составе семейного бизнеса, Агрохолдинга «Лукоз», две козьи и одна овечья фермы, а также сам сырзавод. Так что именно тут знают, как, из чего и для кого делается продукция.Есть, например, классические виды сыров – «Голландский», «Пошехонский», «Российский». А есть и европейские, как говорится, на особый случай – камамбер, кроттен, буррата, авторские сыры. На производстве над каждым продуктом трудятся сотни грамотных специалистов и, конечно, высококлассные сыровары. Однако для завода важно мнение любого сотрудника, даже напрямую не связанного с изготовлением продукции.– Первым делом пробу всегда снимают сами сыровары в Сернуре. А затем новинку может попробовать любой сотрудник – не важно, на заводе или в офисе он работает. Им отправляют образцы, и каждый может высказать свои комментарии и пожелания, – рассказывают на сырзаводе.Каждый год предприятие выпускает по 3-7 новинок. Многие покупатели ценят производителя именно за необычные товары. Например, козье молоко, козьи биойогурты, греческий йогурт из овечьего молока. Конечно, есть более привычные продукты из коровьего молока – кефир, сливки, ряженка. А вот самые популярные товары – молоко и творог. Кстати, кроме фирменных магазинов в двух столицах и оптовой продажи, у завода есть онлайн-площадка.– Наша ферма находится в Республике Марий Эл, но мы имеем возможность доставлять свою продукцию в Петербурге и в Москве прямо до квартиры, – рассказывает директор интернет-магазина Сернурского сырзавода Ольга Петрова.Благодаря полному циклу производства и контролю качества получить свежие сыры и «молочку» на свой стол можно, по сути, прямо из-под козочки.А ЧТО ЕЩЕ?Сернурский сырзавод делает и сладости – десерты, пирожные, муссы, торты. Конечно, их готовят из собственной «молочки»: чизкейки, эклеры, тирамису из «Сернурской рикотты». Интересна и линейка косметики на основе козьего молока. Польза его в уходе за кожей известна издавна. Среди товаров – дневной и ночной кремы для лица, молочко для тела, а также жидкое мыло, без которого сегодня никуда.КОНКРЕТНОЗаявку на доставку нужно оформлять за три дня. Почему так рано? Заказ нужно собрать, обработать и скомплектовать. Кроме того, конечно, все это необходимо для того, чтобы привезти свежие продукты. Минимальная сумма заказа составляет 1500 рублей по Петербургу и Ленобласти (до 20 км от КАД). Доставка осуществляется по четвергам и воскресеньям в следующие временные промежутки: с 9 до 14, с 14 до 17, с 17 до 20 часов.