В Сургутском филиале компании «Газпром переработка» завершились съемки короткометражного фильма об участнике корпоративного конкурса профессионального мастерства «Фестиваль труда» Гузели Дробитько. Героиня документального киноочерка работает лаборантом химического анализа центральной заводской лаборатории.Фильм был снят благодаря гранту, который компания «Газпром переработка» выделила Екатерине Качановой, победителю Международного фестиваля документального, анимационного и игрового кино «Влюбленные в искусство». Кинофестиваль прошел в конце октября в Санкт-Петербурге. Его цель – сохранить культурное наследие нашей страны, объединив авторов и режиссеров, не равнодушных к искусству в любом его проявлении. Уникальность проекта в том, что он дает возможность молодым талантливым режиссерам показать по-настоящему доброе, светлое кино и продемонстрировать свои фильмы широкой аудитории.Героиню документального очерка выбрали за ее активную жизненную позицию, стремление к творческому переосмыслению профессии и желание показать зрителям трудовые будни работника газовой отрасли. Более семи лет Гузель работает в лаборатории, постоянно повышает свой уровень мастерства, неоднократно становилась победительницей корпоративных конкурсов профессионального мастерства. Будучи химиком по призванию, Гузель ставит перед собой амбициозные цели и мечтает о том, чтобы на заводе была открыта лаборатория по созданию и испытанию новой продукции. Так как химику важно создавать, исследовать, получать что-то новое.- Режиссеры советского кинематографа сняли множество картин о людях труда. Мы, в «Газпром переработке», уверены, что пришло время вновь обратить внимание на человека рабочей профессии и рады поддержать молодых режиссеров, готовых работать в этом направлении. В нашей компании работает более 16 тысяч сотрудников, талантливая молодежь перенимает опыт ветеранов газовой отрасли. Эти люди - достойный пример для подражания, – рассказала Юлия Митрофанова, начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром переработка».- Наша компания традиционно оказывает особое внимание социальной сфере регионов присутствия. Особое место в этом списке занимает Санкт-Петербург. В этом году мы поддержали фестиваль «Влюбленные в искусство», выступив его Генеральным спонсором. Для нас важно стать частью современной истории Санкт-Петербурга, сохраняя его культурное наследие, – подчеркнул Александр Тихонов, заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка».Авторы фильма планируют в следующем году представить историю заводчанки на различных российских и международных кинофестивалях.СПРАВКАIV Открытый Международный Кинофестиваль «Влюбленные в искусство» прошел в Петербурге с 21 по 24 октября 2020. Генеральным спонсором выступила компания «Газпром переработка».В фестивале приняли участие работы из Швеции, Италии, Ирана, Индии, Франции, Греции, Испании, Китая, стран бывшего СССР. Всего для участия в фестивале было подано более 300 заявок, из которых 41 работа отобрана членами жюри в конкурсную программу. Победителями киносмотра стали 7 фильмов, которые получили награды от организаторов и партнеров мероприятия.Генеральный партнер «Газпром переработка» вручила специальный приз фестиваля работе «Дом, в котором мы жили» режиссера Кристины Хабаровой. Помимо награды компания предоставила грант на съемки документального портрета о победителе своего корпоративного конкурса профессионального мастерства «Фестиваль труда» продюсеру фильма Екатерине Качановой.