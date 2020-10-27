23 петербуржца и 21 предприятие нарушили меры безопасности по коронавирусу в первый день усиленного контроля

Власти Санкт-Петербурга рассказали о наказанных горожанах и предприятиях, нарушивших коронавирусные меры в первый день усиленного контроля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный опубликовал отчет Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности в Санкт-Петербурге, в котором содержатся любопытные сведения о числе нарушителей коронавирусных мер в первый день усиленного контроля. Напомним, с 26 октября 2020 года количество надзорных патрулей в городе увеличилось в три раза. Сотрудники районных администраций, полиции, прокуратуры и Роспотребнадзора выявляют «ковид-диссидентов» не только в общественном транспорте, но и в магазинах, кафе и других местах бизнеса.

- 26 октября 2020 года, специалисты проверили 3 150 организаций. На 21 из них составили административный протокол. При этом у 169 организаций отозвали QR-коды, из которых восстановили 145. Результаты контроля в общественном транспорте в отношении физических лиц следующие: 4 нарушителя в наземном транспорте, 13 в вестибюлях метро и 6 на платформах метро, - гласят данные дайджеста Ситуационного центра.

Полная статистика по контролю за городскими предприятиями. Фото: Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности

Отметим, что больше всего нарушителей среди организаций зафиксировали в Петроградском, Курортном и Приморском районах. Всем, кто получил протоколы, грозят штрафы – например, горожане рискуют потерять 4 тысяч рублей. При этом общее число нарушителей масочного режима (за все время надзора за соблюдением мер – Прим.ред.) достаточно невелико – всего 324 человека.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял о том, что время уговоров кончилось, поэтому жесткий контроль за соблюдением санитарных мер безопасности сейчас необходим. Тем более, Смольный уже положительно отозвался о первых итогах усиленного надзора.