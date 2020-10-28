«Мы сами не знаем, кто это сделал»: Вдова убитого киллером депутата Петрова сделала признание

Сын депутата - гонщик Виталий Петров принимал всех, кто пришел попрощаться с отцом Фото: Олег ЗОЛОТО

После убийства киллером выборгского депутата, крупного бизнесмена и отца экс-гонщика «Формулы 1» Александра Петрова по федеральным СМИ пронеслась новость о возвращении лихих 90-х. Но в самом городе эти 90-е будто и не уходили, а лишь замаскировались под современность. Местные раньше называли Петрова «хозяином Выборга» и даже «крестным отцом». Мнения о бизнесмене с миллиардным оборотом здесь разнятся от «бандита» до «благодетеля». Но в день прощания с ним выборжцы, услышав вопросы о прошлом депутата, проходили с гордо поднятой головой, предпочитая молчать. Они спешили к главной городской церкви – Покровскому собору, в который вот-вот должны были привезти тело самой обсуждаемой фигуры города.

Депутат Александр Петров был застрелен киллером Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРОЩАНИЕ ПОД ОХРАНОЙ

Прощание с Александром Петровым не походило на обычную траурную церемонию. Церковь разрешила занять Покровский собор на два дня. В первый должны были успеть попрощаться все желающие (а таких набралось около 300 человек). Во второй – отпевание и похороны. Официально прощание для всех желающих было назначено на 17:00. Но тело привезли заранее, поэтому многие начали собираться возле храма еще за пять часов до начала. Однако доступ к собору был ограничен.

- Таково распоряжение родственников, - сухо разворачивали возле храма всех, кто хотел зайти внутрь. – Законно это или нет, мы не обсуждаем.

Храм окружили забором с металлодетектерами Фото: Олег ЗОЛОТО

В это время возле собора вовсю кипела подготовка к церемонии. Вход в собор обнесли железными ограждениями и «блокпостами» - металлодетекторами, через которые должны были проходить все гости, предварительно вывернув карманы и сумки. По периметру дежурили десятки охранников – сотрудники ЧОПа и личные секьюрити бывшего депутата.

Войти в храм до 17:00 было разрешено лишь близким и приближенным к семье Петрова. В храм их пускали после стука в дверь. Одним их первых появился сын депутата – бывший гонщик «Формулы 1» Виталий Петров. Молча пройдя сквозь охрану, спортсмен перекрестился и на несколько секунд о чем-то задумался. Через несколько часов ему, его брату и вдове предстояло принимать сотни желающих попрощаться.

Виталий Петров тяжело переносит потерю отца Фото: Олег ЗОЛОТО

«ПОМОГАЛ ВСЕМ, КОМУ МОГ»

У входа в храм в это время одиноко дежурила инвалид-колясочник. Женщина также ждала возможности попрощаться с Петровым.

- Я давно знала Александра Петровича, - обратилась она к нам. – Я вам могу сказать о нем только хорошее! Я с ним познакомилась здесь, в соборе, он часто приходил на службу. Я ползла по лестнице. Он меня заметил и помог подняться, спросил – чем может помочь, после этого купил мне протезы. Он всем помогал, кто действительно в этом нуждался…

Люди несли огромные венки и букеты Фото: Олег ЗОЛОТО

Прощаться с депутатом готовились и его коллеги. К журналистам они относились с подозрением. По их словам, слишком много грязи и лжи появилось в прессе. Но рассказать о погибшем они согласились.

- Он никогда не проходил мимо нуждающихся, - вспоминали депутаты. – К нему мог подойти любой человек на улице и попросить. Он всегда внимательно слушал. Если видел, что у человека действительно беда, мог прям тут же достать свои деньги из кармана и вручить. Многое делал для спорта и дворов. Ставил детские площадки, организовали несколько общественных спортивных организаций «Фаворит» и «Фаворит +».

Попрощаться с депутатом пришли около 300 горожан Фото: Олег ЗОЛОТО

- «Фаворит +» называется неслучайно, - подошел к нам глава этой организации. – Мы работаем именно с людьми с ограниченными возможностями. Предоставляем им возможность заниматься спортом. Вы бы знали, скольким людям с инвалидностью мы помогли! Не счесть!

Младший сын депутата Сергей Петров, по слухам, ждет пополнение в семье Фото: Олег ЗОЛОТО

«КТО ЭТО МОГ СДЕЛАТЬ?»

К пяти часам вокруг собора потихоньку собиралась толпа с цветами. В собор пускали под строгим присмотром. Специально для СМИ там ввели ограничения – никакой фото и видеосъемки - «такова воля родственников». За этим чутко следили охранники.

Нарушать запрет мы не стали, пройдя в общей колонне пришедших попрощаться. Гроб с телом стоял открытый, вокруг него лежали сотни роз и «оцепление» в виде золотых канатов. К телу подпускались лишь близкие. Напротив стояли оба сына депутата и его вдова Марина Петрова. Она обнимала почти каждого пришедшего проститься с ее супругом.

Снимать в самом храме было запрещено, приехавшие фотографы снимали происходящее с улицы Фото: Олег ЗОЛОТО

- Держитесь!

- Держусь! – обнимала людей вдова Петрова.

- Все образумится, - утешали ее.

- Мы лучше всех! – грустно улыбалась она.

Марина Петрова была очень открыта со всеми, а во время очередного разговора с друзьями семьи она сделала признание.

Попрощаться с депутатом шла нескончаемая вереница людей Фото: Олег ЗОЛОТО

- Кто же это мог сделать? – тихо шепнули ей на ухо.

- Мы и сами не знаем! - честно призналась вдова, вытирая слезы.

В этот момент личная охрана убитого депутата заметила посторонних возле родственников и грубо оттолкнула нас от семьи со словами: «Вас никто не звал». Стоять рядом с семьей разрешалось лишь в пяти метрах. За этим пристально следил охранник, вставший возле журналиста «КП».

Чуть позже нас заметил и гонщик Виталий Петров, показывая на нас он четко инструктировал охрану. Те перешептывались. Выход из положения нашли представители собора, которые подошли, чтобы убедиться, что мы не проводим съемку.

За прощанием следили больше десятка охранников Фото: Олег ЗОЛОТО

В это время нескончаемая вереница людей, пришедших попрощаться, все тянулась и тянулась к гробу. На церемонию пришли около 300 человек. Возложив цветы, большая часть покидала собор, другая осталась на службу. Некоторые привозили огромные венки на микроавтобусах.

Церемония прощания продлилась четыре часа - до 21:00. Все это время народ не прекращал идти в собор.

Люди приходили попрощаться с депутатом на протяжении четырех часов Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы знаете, он был очень хорошим человеком, - подошла к «КП» одна из сотрудниц храма. – А чтобы о нем не говорили, то были 90-е…

На вопрос о том, кто мог заказать убийство, здесь лишь разводили руками и добавляли: «Звери».

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