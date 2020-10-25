«Он выжил в лихие 90-е, когда всех убивали. Кто сейчас нанял киллера - загадка»: Друзья бизнесмена Александра Петрова рассказали о версиях его убийства

Депутат был отцом гонщика Виталия Петрова Фото: СОЦСЕТИ

Со вчерашнего дня город Выборг в Ленобласти потрясывает. Как говорят местные, к ним вернулись лихие 90-е. Объяснить по-другому заказное убийство 61-летнего местного депутата Александра Петрова они не могут. Народного избранника и крупного бизнесмена с миллиардным оборотом устранили крайне профессионально. В субботу, 24 октября, Петров приехал на свой загородный участок в поселке Великий в дом со звучной улицей Петровская, 1. Депутат парился бане, после чего решил охладиться на берегу озера, которые примыкало к его резиденции. Он даже не подозревал, что на противоположном берегу засел киллер, ждал свою жертву несколько часов с винтовкой наготове. Депутат был убит одним прицельным выстрелом в грудь.

«Комсомолка» поговорила с близкими депутата и узнала, какие версии произошедшего сейчас рассматриваются.

«ОБОРОТЫ В МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ И УГОДЬЯ В 70 ГЕКТАРОВ»

Александр Петров известен всему Выборгу. Как говорят местные, без его ведома здесь никто не мог и пальцем щелкнуть. Свое становление будущий депутат начал еще в 80-е. В то время боксер Александр Петров работал электриком в гостинице «Дружба», в которую съезжались в основном финны. Будущий депутат умело этим воспользовался, занимаясь фарцовкой (перепродажа дефицитных товаров). Дела неофициального бизнесмена шли в гору, вскоре ему стали приписывать контроль над местными городскими рынками.

Депутат был известен всем жителям Выборга Фото: Дума Выборга

На сегодняшний день Петров кроме работы в МО «Город Выборг» был владельцем и совладелецем 26 компаний. Крупнейшие из них - Выборгский судостроительный завод, в котором у депутата была доля, и «Выборгская топливная компания». Также у него были доходы от гостиницы «Дружба», собственником которой он стал после работы там электриком, от бизнеса, связанного с недвижимостью, автозаправок, от «Городского центра размещения рекламы», «Дорожно-строительной компании Выборг», управляющей компании «Домовой» и «Первого мурманского терминала». Кроме того, Петров был президентом общественной организации «Фаворит», которая реализовывала проекты по культуре, спорту, поддержки инвалидов.

Обороты Александра Петрова, судя по всему, исчислялись миллиардами рублей. Стоит ли говорить, что его недвижимость удивляла многих бизнесменов. Его личная резиденция под Выборгом, иначе не скажешь, занимают площадь в 70 гектаров, включают в себя поля для гольфа и искусственные пруды. Такой участок оценивается примерно в два миллиарда рублей.

Поэтому одна из версий, которую прорабатывают следователи, связана с бизнесом. Александр Петров мог затронуть чьи-то личные интересы в деловой среде.

«ПРИЧАСТЕН К ХИЩЕНИЮ 700 МИЛЛИОНОВ ИЗ БЮДЖЕТА?»

Вторая версия, которую сейчас живо обсуждают в Выборге, это уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из городского бюджета. По делу сейчас проходит глава Выборга Геннадий Орлов, который недавно сложил полномочия, и бывший руководитель местного комитета по финансам Александр Болучевский.

- По данным следствия, Орлов по предварительному сговору совместно с председателем комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» и иными лицами, организовали перевод денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц на общую сумму свыше 700 миллионов рублей, - рассказывали ранее следователи.

Снайпер сидел на другом берегу реки Фото: Яндекс.Карты

Задержание Геннадия Орлова произошло за неделю до убийства Александра Петрова. Поэтому местные обсуждают версию, что Петров мог быть либо причастен к хищению, либо располагал какой-то информацией об этом.

- Все финансовые вопросы, в которых фигурировали суммы свыше миллиона рублей, решались через Петрова, - утверждают местные бизнесмены.

Масла в огонь подлила и информация о том, что незадолго до убийства у Петрова пропал сейф с половиной миллиона рублей. Местные считают, что в нем могли быть некие важные документы. Однако близкие Александра Петрова не верят, что его убийство связано с этим.

- Это не те суммы, которые были интересны Саше, – пояснил «КП-Петербург» близкий друг семьи Петрова. - У него украли сейф, да. Но он предпочитал об этом не говорить. Родные Саши не думают, что дело о хищении денег из бюджета могло быть с ним связано.

«ВРАГОВ БЫЛО МНОГО»

У депутата остались жена и двое сыновей: один из первых российских гонщиков «Формулы1» Виталий Петров и православный историк Сергей Петров.

- Родственники сейчас в подавленном состоянии, - поясняет друг семьи Петровых. – Они даже не могут предположить, кто заказчик. Комментариев они никаких давать не будут, потому что запрещено. Но я могу сказать, что в последнее время Саша занимался больше семьей, в большую политику идти не планировал. Естественно, он был очень влиятельным. Как Выборг будет без него жить, неизвестно, потому что там все держалось на нем. Не было никакого хулиганства, был порядок во всем. Никто не мог кого-то кинуть, захватить, осуществить рейдерский захват. Все это было невозможно сделать при нем. Он всю жизнь заботился о городе. У него всегда было очень много забот, потому что он всем помогал. Он не мог пройти мимо уборщицы в ресторане, если узнавал, что у нее заболел ребенок. Он договаривался сам о лечении. Он был «ангелом хранителем Выборга».

Петров пока не комментирует убийство отца Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Петров в последнее время, по словам друзей, занимался организацией кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге.

- Мы разговаривали с ним совсем недавно, - продолжает друг семьи Петровых. – Он выглядел обычно. Но нужно понимать, что настоящие парни никогда не будут говорить, что чем-то обеспокоены. Вообще ни у кого нет никаких версий, кто мог его заказать. Поймите, он один из немногих, кто в 90-е годы выжил, когда всех стреляли. То, что сейчас произошло, чистый беспредел, по-другому это не назовешь. Все в шоке. Это был сильный человек, которые контролировал много структур. Естественно есть люди, которым бы не хотелось, чтобы он жил, но продумать такую профессиональную подготовленную операцию со снайпером – это перебор даже для них.

В среде бизнесменов же обсуждают множество версий. Но все из них кажутся из разряда фантастики.

- Вполне возможно, что сейчас, после того, как под арест отправили Орлова, начался новый передел Выборга, - отмечают наши источники в бизнес-среде. - Либо же, наоборот, Петрова убили именно его друзья, потому что тот отказался спасать главу администрации от судебного преследования.

Следователи ищут убийцу депутата Фото: СОЦСЕТИ

К слову, друзья не верят в то, что депутат собирался уехать жить заграницу.

- Давно такие слухи ходили, что он продает имущество, чтобы мигрировать, но он сам об этом ничего не говорил, - утверждают знакомые Петрова.

Сейчас следователи расследуют уголовное дело по редкой статье «Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом». На место происшествия выезжал лично руководитель СУ СКР по Ленинградской области Сергей Сазин. Дело взял на контроль глава СКР Александра Бастрыкин.

СПРАВКА «КП»

Александр Петрович Петров, коренной выборжанин, родился 22 сентября 1959 года. С 1994 по 2000 годы был избран и являлся депутатом муниципального собрания МО «Выборгский район» ЛО. С 2015 по 2020 год – депутат МО «Город Выборг».

Александр Петров являлся председателем правления выборгского «Фонда поддержки спорта», членом попечительского совета местной общественной организации инвалидов Выборгского района «Фаворит Плюс». За активную общественную и благотворительную работу награжден грамотами администрации Президента Российской Федерации, правительства Ленинградской области и областного Законодательного собрания, Министерства Спорта РФ. Являлся победителем конкурса Ленинградской области «Человек слова и дела», обладателем почетного знака «Патриот России», награды «Меценат столетия». Активно помогал Выборгской и Приозерской епархии.

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